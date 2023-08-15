Бывшего владельца АЗС в Махачкале в прошлом штрафовали за серьезные нарушения. Список

На взорвавшейся в Махачкале заправке ранее было выявлено 12 серьезных нарушений пожарной безопасности, а бывший владелец Ибрагим Шамхалов работал без лицензии, пишет RT в своем telegram-канале.
Так, на станции отсутствовала система охлаждения водяным орошением, а также подключение к противопожарному водопроводу, не были установлены датчики переполнения резервуаров.
Был нарушен норматив по расстоянию от резервуаров до второстепенной дороги — он был менее 25 метров. Между резервуарами и топливораздаточными колонками также нашли нарушение: расстояние составляло менее 20 метров. На въезде и выезде с территории АЗС отсутствовали участки высотой не менее 0,2 метра.
На территории заправки не было дренажных лотков, предназначенных для отвода загрязненных нефтепродуктами атмосферных осадков в очистные сооружения АЗС.
Объем надземного резервуара превышал допустимое значение в 10 квадратов.
На площадке, где хранилось жидкое моторное топливо, отсутствовала отбортовка высотой не менее 150 мм, не было пандусов и безопасных пологих бортов для безопасного въезда и выезда автоцистерны.
Заправка не была оборудована сигнализаторами до взрывоопасных концентраций.
На площадке, где хранились сжиженные углеводородные газы, отсутствовала отбортовка высотой не менее 150 мм и наружная система для отсоса паров.
За эти нарушения Шамхалова привлекали к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ — «Неисполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор». По каждому из нарушений ему грозило по 80 тыс. руб. штрафа.
Неизвестно, были ли исправлены эти нарушения позднее.
Вечером 14 августа произошел взрыв на станции технического обслуживания автомобилей у заправки на выезде из Махачкалы. По последним данным, результате трагедии погибли 35 человек. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 3 УК РФ. Свои соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин. В Дагестане объявлен траур.