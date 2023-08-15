Бывшего владельца АЗС в Махачкале в прошлом штрафовали за серьезные нарушения. Список

На взорвавшейся в Махачкале заправке ранее было выявлено 12 серьезных нарушений пожарной безопасности, а бывший владелец Ибрагим Шамхалов работал без лицензии, пишет RT в своем telegram-канале.



Так, на станции отсутствовала система охлаждения водяным орошением, а также подключение к противопожарному водопроводу, не были установлены датчики переполнения резервуаров.



Был нарушен норматив по расстоянию от резервуаров до второстепенной дороги — он был менее 25 метров. Между резервуарами и топливораздаточными колонками также нашли нарушение: расстояние составляло менее 20 метров. На въезде и выезде с территории АЗС отсутствовали участки высотой не менее 0,2 метра.

