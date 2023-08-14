Комздрав назвал городские больницы, в которых будут лечить и реабилитировать участников СВО

Ветераны СВО, уволенные с военной службы, а также участвующие в боевых действиях с 11 мая 2014 года в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР и воинских формирований и органов этих республик будут лечиться, проходить реабилитацию и получать паллиативную помощь в рамках Территориальной программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Петербурге, начиная с 2023 года. Об этом говорится в распоряжении комитета по здравоохранению, подписанном главой комздрава Дмитрием Лисовцом 8 августа. Предполагается, что оказание помощи будет продолжено и в 2024–2025 годах.
Комитет по здравоохранению рекомендовал администрациям районов организовать помощь участникам военных действий поликлиниках без очереди. Госпитализировать их по показанием будут в разные стационары города, в зависимости от заболеваний. Стационарная помощь, в соответствии с распоряжением будет оказываться в разных клиниках по профилям, обозначенным в распоряжении.
Планово (по направлению поликлиник) в городских больницах будут принимать по профилям:
• Дерматовенерология — в Городском кожно-венерологическом диспансере.
• Инфекционные болезни — в Городской инфекционной больнице им. Боткина.
• Колопроктология — в Городской больнице №9.
• Нефрология, оториноларингология — в Мариинской больнице.
• Онкология — в Городском онкологическом центре им. Напалкова
• Офтальмология, торакальная и челюстно-лицевая хирургия — в Городской многопрофильной больнице №2
• Психиатрия — в Городской психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова.
• Ревматология — в Клинической ревматологической больнице №25.
• Хирургия (комбустиология — лечение ожогов), токсикология — в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
• Туберкулез — в Городском противотуберкулезном диспансере.
• Наркология/психиатрия — в Городской наркологической больнице.
Госпиталь для ветеранов войн будет оказывать помощь практически по всем имеющимся в клинике профилям.
Реабилитация для участников боевых действий будет организована в Госпитале для ветеранов войн, Больнице святителя Луки, городских больницах №38 (им Семашко) и №40 (Курортного района). Речь идет о реабилитации пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы, периферической нервной и костно-мышечной систем, а также перенесших соматические болезни.
Паллиативную помощь будут оказывать в Максимилиановской, Николаевской больницах и больнице им. Семашко.