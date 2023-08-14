Английский язык не уходит из петербургского метро. И отключать его никто не заставляет

В петербургском метрополитене продолжают в обязательном порядке дублировать информацию для пассажиров на английском языке. Если в Минтрансе примут приказ, который отменит это правило, вопрос обсудят.
Как 14 августа рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, нынешние правила пользования Петербургским метрополитеном утверждены постановлением городского правительства и разработаны на основании типовых правил пользования метрополитеном, которые в свою очередь утверждены приказом министерства.
«9 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Минтранса о внесении изменений в Типовые правила пользования метрополитеном, исходя из которого исключается вышеуказанная обязанность. При этом изменения не ограничивают перевозчика в дублировании информации на английском языке», — подчеркивают в комтрансе.
На данный момент проект приказа еще не принят, он проходит независимую антикоррупционную экспертизу, так что «требование о дублировании информации на английском языке продолжает являться обязательным».
Если даже изменения внесут, они не вынуждают метро отказаться от английского, просто он перестает быть обязательным. «В Петербурге может быть организовано обсуждение с заинтересованными исполнительными органами государственной власти, включая комитет по туризму, на тему необходимости дальнейшего дублирования информации на английском языке», — говорят в комитете по транспорту.
В конце прошлой недели на профильном портале появился проект приказа Минтранса, который отменяет обязательное дублирование информации на английском на объектах внеуличного транспорта. В пояснительной записке указывается, что это сделано по многочисленным обращениям граждан, «ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации».
«Принятие решения о дублировании информации на английском языке передается на уровень субъектов Российской Федерации и должно быть предусмотрено региональными правилами пользования внеуличным транспортом», — говорится в записке.