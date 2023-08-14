Английский язык не уходит из петербургского метро. И отключать его никто не заставляет

В петербургском метрополитене продолжают в обязательном порядке дублировать информацию для пассажиров на английском языке. Если в Минтрансе примут приказ, который отменит это правило, вопрос обсудят.



Как 14 августа рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, нынешние правила пользования Петербургским метрополитеном утверждены постановлением городского правительства и разработаны на основании типовых правил пользования метрополитеном, которые в свою очередь утверждены приказом министерства.

«9 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Минтранса о внесении изменений в Типовые правила пользования метрополитеном, исходя из которого исключается вышеуказанная обязанность. При этом изменения не ограничивают перевозчика в дублировании информации на английском языке», — подчеркивают в комтрансе.