Напугавшую многих «Газель» на Добролюбова тушили две машины

читатель «Фонтанки»
Стали известны подробности напугавшего горожан пожара в Петроградском районе Петербурга. Потушили его меньше чем за 20 минут, но автомобиль уже было не спасти.
Информация о возгорании автомобиля возле дома 11 по проспекту Добролюбова поступила в экстренные службы в девять часов вечера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Горела грузовая «Газель». Очевидцы сняли, как в охваченной огнем машине что-то взорвалось, вероятно, газовый баллон. Дым от пожара был видео издалека.
Возгорание потушили в 21:18 силами 10 человек личного состава при помощи двух единиц техники. «Газель» сгорела полностью. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.