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    Напугавшую многих «Газель» на Добролюбова тушили две машины

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    читатель «Фонтанки»

    Стали известны подробности напугавшего горожан пожара в Петроградском районе Петербурга. Потушили его меньше чем за 20 минут, но автомобиль уже было не спасти.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Информация о возгорании автомобиля возле дома 11 по проспекту Добролюбова поступила в экстренные службы в девять часов вечера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Горела грузовая «Газель». Очевидцы сняли, как в охваченной огнем машине что-то взорвалось, вероятно, газовый баллон. Дым от пожара был видео издалека.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Возгорание потушили в 21:18 силами 10 человек личного состава при помощи двух единиц техники. «Газель» сгорела полностью. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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