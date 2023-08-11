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    Момент падения беспилотника в Москве попал на видео

    1994
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    На видео попал, предположительно, момент взрыва беспилотника на Карамышевской набережной в Москве. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Russia Today в своем Telegram-канале.

    В Минобороны заявили, что пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объект на территории Москвы. Дрон подавили средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) — он потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы.

    «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее москвичи рассказали, что слышали звуки взрыва. Над аэропортом Внуково закрывали небо.

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