Момент падения беспилотника в Москве попал на видео

На видео попал, предположительно, момент взрыва беспилотника на Карамышевской набережной в Москве. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Russia Today в своем Telegram-канале.
В Минобороны заявили, что пресекли попытку атаки украинского беспилотника на объект на территории Москвы. Дрон подавили средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) — он потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы.
«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее москвичи рассказали, что слышали звуки взрыва. Над аэропортом Внуково закрывали небо.