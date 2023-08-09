    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.4eur106.89

    Ремонт на Стачек готовит новое перекрытие, а перекресток на Коммуны ограничат из-за светофора

    912
    1 комментарий

    Работы на коммуникациях, ремонт дороги, реконструкция светофора с 11 августа добавят ограничений для водителей в шести районах Петербурга. Об этом 9 августа предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    Центральный район

    Для прокладки водопровода в Херсонском проезде с 22:00 11 августа до 6:00 14 августа перекроют движение по Херсонскому проезду в направлении от Синопской набережной к Херсонской улице, а также ограничат — на перекрестке Херсонского проезда и Херсонской улицы. Объехать перекрытие можно будет по Синопской набережной и Херсонской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Выборгский район

    С 11 по 14 августа для реконструкции инженерных сетей закроют проезд по Воронцову переулку от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло. Объехать его можно будет по Яковской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Кировский район

    Ремонт дорожного покрытия на проспекте Стачек потеснит водителей на соседней улице. На 11 августа закроют движение по Соломахинскому проезду у проспекта Стачек. Объехать его можно будет по самому проспекту Стачек, Трамвайному проспекту, улице Зины Портновой и Ленинскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Колпинский район

    До 15 октября ограничат проезд по Загородной улице в Колпино на участке от Балканской дороги до дома 46 по Загородной. Там отремонтируют дорогу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Красногвардейский район

    Для реконструкции светофора до 10 сентября будет ограничено движение транспорта на перекрестке улицы Коммуны и 2-я Жерновской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Петродворцовый район

    В Петергофе с 11 по 12 августа перекроют движение по проезду без названия между домами 47 и 51 по Скороходовской улице (от Скороходовской улицы до Луговой улицы). Там меняют водопропускную трубу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close