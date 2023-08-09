Ремонт на Стачек готовит новое перекрытие, а перекресток на Коммуны ограничат из-за светофора

Работы на коммуникациях, ремонт дороги, реконструкция светофора с 11 августа добавят ограничений для водителей в шести районах Петербурга. Об этом 9 августа предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.
Центральный район
Для прокладки водопровода в Херсонском проезде с 22:00 11 августа до 6:00 14 августа перекроют движение по Херсонскому проезду в направлении от Синопской набережной к Херсонской улице, а также ограничат — на перекрестке Херсонского проезда и Херсонской улицы. Объехать перекрытие можно будет по Синопской набережной и Херсонской улице.
Выборгский район
С 11 по 14 августа для реконструкции инженерных сетей закроют проезд по Воронцову переулку от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло. Объехать его можно будет по Яковской улице.
Кировский район
Ремонт дорожного покрытия на проспекте Стачек потеснит водителей на соседней улице. На 11 августа закроют движение по Соломахинскому проезду у проспекта Стачек. Объехать его можно будет по самому проспекту Стачек, Трамвайному проспекту, улице Зины Портновой и Ленинскому проспекту.
Колпинский район
До 15 октября ограничат проезд по Загородной улице в Колпино на участке от Балканской дороги до дома 46 по Загородной. Там отремонтируют дорогу.
Красногвардейский район
Для реконструкции светофора до 10 сентября будет ограничено движение транспорта на перекрестке улицы Коммуны и 2-я Жерновской улицы.
Петродворцовый район
В Петергофе с 11 по 12 августа перекроют движение по проезду без названия между домами 47 и 51 по Скороходовской улице (от Скороходовской улицы до Луговой улицы). Там меняют водопропускную трубу.