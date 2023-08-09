Ремонт на Стачек готовит новое перекрытие, а перекресток на Коммуны ограничат из-за светофора

Работы на коммуникациях, ремонт дороги, реконструкция светофора с 11 августа добавят ограничений для водителей в шести районах Петербурга. Об этом 9 августа предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.



Центральный район

Для прокладки водопровода в Херсонском проезде с 22:00 11 августа до 6:00 14 августа перекроют движение по Херсонскому проезду в направлении от Синопской набережной к Херсонской улице, а также ограничат — на перекрестке Херсонского проезда и Херсонской улицы. Объехать перекрытие можно будет по Синопской набережной и Херсонской улице.