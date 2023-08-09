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    Бастрыкин заинтересовался реконструкцией усадьбы в Шуваловском парке

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    Следственный комитет проводит проверку планов по реконструкции усадьбы Шуваловых в Шуваловском парке на севере Петербурга после жалоб, что под предлогом реконструкции под санаторий может появиться жилье.

    Как сообщается 9 августа в официальном телеграм-канале Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах проверки сообщений о реконструкции усадьбы.

    Поводом для проверки стали комментарии в аккаунте ведомственного информационного центра. Пользователи пожаловались, что под предлогом приспособления к современному использованию исторические здания планируется реконструировать под жилую функцию и гостиницу с подземными паркингами и бассейнами, а Большой дворец превратится в частную школу.

    Авторы обращений опасаются, что в итоге будет полностью утрачена историческая ценность архитектурного ансамбля, в том числе тревоги градозащитников касаются и сохранности вековых деревьев.

    «В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка», — рассказали в ведомстве.

    В июне концепцию приспособления усадьбы Шуваловых к современному использованию рассмотрели на совете по сохранению культурного наследия. На территории есть четыре здания, которые являются памятниками — это Большой и Малый дворцы, конный двор и дом садовника. Реконструировать планируют два здания, которые не являются памятниками — цех лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института токов высокой частоты имени Вологдина и кирпичное хозяйственное здание. Однако инвестор заявлял и появление в парке спальных корпусов, в отношении которых на заседании высказали предположения, что на деле они могут стать обычными апартаментами.

    Ранее здания на территории усадьбы Шуваловых принадлежали ВНИИ токов высокой частоты имени Вологдина, институт неоднократно штрафовали за ненадлежащее содержание памятников. В последние годы были проданы несколько других зданий на территории парка. Непосредственно же четыре здания-памятника со второго раза дочерняя структура госкорпорации «Ростех» «РТ-Капитал» реализовала на торгах в 2022 году. Покупателем за 275 млн стала компания «А Девелопмент».

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