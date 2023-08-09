Бастрыкин заинтересовался реконструкцией усадьбы в Шуваловском парке

Следственный комитет проводит проверку планов по реконструкции усадьбы Шуваловых в Шуваловском парке на севере Петербурга после жалоб, что под предлогом реконструкции под санаторий может появиться жилье.
Как сообщается 9 августа в официальном телеграм-канале Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах проверки сообщений о реконструкции усадьбы.
Поводом для проверки стали комментарии в аккаунте ведомственного информационного центра. Пользователи пожаловались, что под предлогом приспособления к современному использованию исторические здания планируется реконструировать под жилую функцию и гостиницу с подземными паркингами и бассейнами, а Большой дворец превратится в частную школу.
Авторы обращений опасаются, что в итоге будет полностью утрачена историческая ценность архитектурного ансамбля, в том числе тревоги градозащитников касаются и сохранности вековых деревьев.
«В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка», — рассказали в ведомстве.
В июне концепцию приспособления усадьбы Шуваловых к современному использованию рассмотрели на совете по сохранению культурного наследия. На территории есть четыре здания, которые являются памятниками — это Большой и Малый дворцы, конный двор и дом садовника. Реконструировать планируют два здания, которые не являются памятниками — цех лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института токов высокой частоты имени Вологдина и кирпичное хозяйственное здание. Однако инвестор заявлял и появление в парке спальных корпусов, в отношении которых на заседании высказали предположения, что на деле они могут стать обычными апартаментами.