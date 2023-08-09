Бастрыкин заинтересовался реконструкцией усадьбы в Шуваловском парке

Следственный комитет проводит проверку планов по реконструкции усадьбы Шуваловых в Шуваловском парке на севере Петербурга после жалоб, что под предлогом реконструкции под санаторий может появиться жилье.

Как сообщается 9 августа в официальном телеграм-канале Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах проверки сообщений о реконструкции усадьбы.

Поводом для проверки стали комментарии в аккаунте ведомственного информационного центра. Пользователи пожаловались, что под предлогом приспособления к современному использованию исторические здания планируется реконструировать под жилую функцию и гостиницу с подземными паркингами и бассейнами, а Большой дворец превратится в частную школу.