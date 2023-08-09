Водитель BMW отомстил подрезавшему его обидчику в Петербурге поджогом его Jaguar

Перед судом в Петербурге предстанет водитель, решивший отомстить другому автомобилисту за конфликт на дороге. Под горячую руку попал и посторонний, точнее, его машина.

По версии следствия, 24-летний обвиняемый из неприязни к потерпевшему организовал поджог автомобиля Jaguar, на котором тот ранее подрезал его BMW X6 на КАД в Московском районе города, сообщает 9 августа пресс-служба Прокуратуры Петербурга. Вместе со своим 25-летним знакомым в ночь со 2 на 3 октября 2022 года мститель облил припаркованный у дома 16 по улице Федюнинского в Ломоносове «Ягуар» горючей жидкостью и поджег. За выбором орудия мести он засветился на камере одного из магазинов.