Водитель BMW отомстил подрезавшему его обидчику в Петербурге поджогом его Jaguar

пресс-служба Прокуратуры Петербурга
Перед судом в Петербурге предстанет водитель, решивший отомстить другому автомобилисту за конфликт на дороге. Под горячую руку попал и посторонний, точнее, его машина.
По версии следствия, 24-летний обвиняемый из неприязни к потерпевшему организовал поджог автомобиля Jaguar, на котором тот ранее подрезал его BMW X6 на КАД в Московском районе города, сообщает 9 августа пресс-служба Прокуратуры Петербурга. Вместе со своим 25-летним знакомым в ночь со 2 на 3 октября 2022 года мститель облил припаркованный у дома 16 по улице Федюнинского в Ломоносове «Ягуар» горючей жидкостью и поджег. За выбором орудия мести он засветился на камере одного из магазинов.
В результате пожара пострадал еще и припаркованный рядом с «Ягуаром» «Мерседес». Общий ущерб обоим автовладельцам составил более 10 миллионов рублей.
В отношении обоих молодых людей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение, и дело направили в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.