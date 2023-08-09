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    Водитель BMW отомстил подрезавшему его обидчику в Петербурге поджогом его Jaguar

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    пресс-служба Прокуратуры Петербурга

    Перед судом в Петербурге предстанет водитель, решивший отомстить другому автомобилисту за конфликт на дороге. Под горячую руку попал и посторонний, точнее, его машина.

    По версии следствия, 24-летний обвиняемый из неприязни к потерпевшему организовал поджог автомобиля Jaguar, на котором тот ранее подрезал его BMW X6 на КАД в Московском районе города, сообщает 9 августа пресс-служба Прокуратуры Петербурга. Вместе со своим 25-летним знакомым в ночь со 2 на 3 октября 2022 года мститель облил припаркованный у дома 16 по улице Федюнинского в Ломоносове «Ягуар» горючей жидкостью и поджег. За выбором орудия мести он засветился на камере одного из магазинов.

    Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга
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    В результате пожара пострадал еще и припаркованный рядом с «Ягуаром» «Мерседес». Общий ущерб обоим автовладельцам составил более 10 миллионов рублей.

    В отношении обоих молодых людей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение, и дело направили в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

    Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга

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