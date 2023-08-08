Путин рассказал о планах строительства девятиэтажек из дерева

До июня 2023 года в РФ должны были внести изменения в законодательство, чтобы сделать более доступным строительство деревянных многоэтажек. К началу августа это так и не было сделано, заметил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к министру строительства Иреку Файзуллину.
«Я прошу министерство завершить эту работу», — заявил Владимир Путин (цитата по РИА Новости).
Файзуллин признался, что четырехэтажные дома прошли испытания, на экспертизе находится деревянная девятиэтажка.
«Я видел, речь идет о том, чтобы строить даже 12-этажные деревянные дома!» — ответил президент.
«Вот сожжем вместе с [Александром] Куренковым (глава МЧС России. — Прим. ред.) этот объект, отработаем конструктивную и пожарную безопасность и сумеем такие объекты тоже строить», — заверил президента Ирек Файзуллин.
«Фонтанка» еще в 2016 году писала о сотрудничестве России и Финляндии в области деревянного домостроения. Несмотря на опыт северного государства, в России существует запрет на строительство многоэтажек из дерева. В 2023 году Путин поручил правительству выделить в 2023 и 2024 годах до 10 млрд рублей на строительство деревянного жилья.