Путин рассказал о планах строительства девятиэтажек из дерева

До июня 2023 года в РФ должны были внести изменения в законодательство, чтобы сделать более доступным строительство деревянных многоэтажек. К началу августа это так и не было сделано, заметил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к министру строительства Иреку Файзуллину.



«Я прошу министерство завершить эту работу», — заявил Владимир Путин (цитата по РИА Новости).

Файзуллин признался, что четырехэтажные дома прошли испытания, на экспертизе находится деревянная девятиэтажка.

«Я видел, речь идет о том, чтобы строить даже 12-этажные деревянные дома!» — ответил президент.