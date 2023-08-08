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    Северный участок ЗСД на полдня займут велосипедисты

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    Западный скоростной диаметр Петербурга 13 августа на несколько часов закроют для автомобилистов на севере города. Там пройдет велосипедный заезд.

    С 6 часов утра 13 августа и до окончания соревнований, которое намечено на час дня, будет закрыто движение транспорта по Северному участку ЗСД с севера на юг — от съезда с трассы «Скандинавия» до съезда на Приморский проспект, сообщает 8 августа пресс-служба «Магистрали Северной столицы». В это время водителей просят пользоваться улично-дорожной сеть Петербурга.

    Для движения будут закрыты съезд с ЗСД на КАД (Север) в направлении Выборгского шоссе, и также следующие съезды в южном направлении:

    • с трассы «Скандинавия» на ЗСД,
    • с Зеленогорского шоссе на ЗСД, в том числе при движении от Белоострова,
    • с Нового шоссе на ЗСД,
    • с ЗСД на Левашовское шоссе,
    • с Левашовского шоссе на ЗСД,
    • с КАД (Север) на ЗСД,
    • с ЗСД на Шуваловский проспект,
    • с Шуваловского проспект на ЗСД,
    • с ЗСД на Богатырский проспект,
    • с Богатырского проспекта на ЗСД,
    • с ЗСД на Приморский проспект.

    Велозаезд проводится при поддержке правительства Петербурга, добавляют в компании.

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