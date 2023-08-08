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    Петербурженка подсказала полиции, где «уклоняется от службы» ее бывший. А житель Васильевского острова сдал дезертира

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    Сразу двое жителей Петербурга сообщили в полицию о тех, кто якобы скрывается от службы. В первом случае речь идет о призыве, во втором — об участии в СВО. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 августа.

    Накануне в правоохранительные органы позвонила девушка и рассказала, что в Усть-Славянке от призыва укрывается ее бывший, зарегистрированный в Металлострое. Леди подробно описала путь в квартиру-студию на 20 этаже и данные «уклониста».

    Также в понедельник с полицией связалась сотрудница военкомата, которая сообщила, что в доме на Большом проспекте проживает дезертир, самовольно оставивший службу в зоне боевых действий. Мужчина привлек к себе внимание пьяными ежедневными дебошами. В военкомат доложил об этом владелец квартиры, где проживает подозрительный гражданин.

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    Комментарии 38

    Гость08 Авг 2023 в 13:27
    своих не бросаем
    +4−0
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