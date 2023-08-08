МЧС показывает, как спасали коз, которые не смогли спуститься со скалы и провели там 6 дней

Козы известны способностью ходить по почти отвесным склонам гор. Но не у всех получается, иногда люди всё-таки делают это лучше.
Сотрудники поисково-спасательного отряда Республики Алтай 7 августа развернули спасательную операцию на высоте. Им пришлось вызволять шесть коз, забравшихся на выступ отвесной скалы в двух километрах от села Малый Яломан в Онгудайском районе, сообщает 8 августа региональное ГУ МЧС.
К спасателям обратились хозяева животных, которые обнаружили их на крутом склоне посредине 40-метровой скалы. Животные провели в западне шесть дней.
Четверо спасателей переправились через реку Катунь, поднялись на скалу, установили станцию из альпинистского снаряжения, натянули троллейную переправу и спустились к тому месту, где томились животные. Коз фиксировали петлей из веревки и с помощью карабинов на троллее осторожно отправляли вниз. Операция длилась около двух часов.
«Итог: благополучное спасение всех животных и благодарность спасателям за хорошую работу», — отмечается в сообщении.