Два беспилотника посажены средствами РЭБ в Курской области. Один из них расписан запрещённым

Губернатор Курской области Роман Старовойт вечером 7 августа опубликовал в своём телеграм-канале фото двух БПЛА самолётного типа, которые были посажены в регионе средствами радиоэлектронной борьбы.
«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка «Азов»* — запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам!» — написал Старовойт.
Утром в понедельник курский губернатор сообщил об обстреле с украинской стороны деревни Кулига Рыльского района. В результате повреждены три частных дома, три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль.
В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности.