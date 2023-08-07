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    Кино

    Андрей Кончаловский доснял «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым и Никитой Ефремовым

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    Режиссер Андрей Кончаловский завершил съемки многосерийного фильма под рабочим названием «Хроники русской революции». Как рассказали 7 августа в соцсетях онлайн-кинотеатра START, онлайн-премьера пройдет в 2024 году.

    Действие 16-серийного проекта происходит с 1905 по 1924 год. Главные роли исполнили Юра Борисов и Никита Ефремов, а также Евгений Ткачук, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.

    Сообщая о завершении работы, Андрей Кончаловский поблагодарил продюсера — Алишера Усманова.

    «Мы подходим к концу самого длинного съемочного периода в моей жизни, — рассказал Кончаловский. — Я никогда не снимал таких больших, я бы сказал, необъятных фильмов или сериалов, как этот — «Хроники русской революции». Я никогда не думал, что я это, во-первых, напишу, — вместе с Еленой Киселевой, — а потом я никогда не думал, что я смогу найти продюсеров, чтобы осуществить этот огромный проект».

    Режиссер выразил надежду, что его зрителей, как и его самого, взволнуют «судьбы интересных людей, и в том числе великих русских исторических деятелей», которые показаны в этом фильме.

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