Движение по Садовой улице ограничат до октября для ремонта трамвайных путей

Ремонт дорог, работы на коммуникациях и трамвайных путях с 7–9 августа внесут изменения в схему движения транспорта в семи районах Петербурга. В том числе добавят пробок на Садовой и Долгоозерной улицах и проспекте Маршала Блюхера.

Адмиралтейский район С 8 августа по 4 октября будет ограничено движение по Садовой улице на участке от Лермонтовского проспекта до Вознесенского проспекта, включая перекрестки, сообщает 7 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут ремонтировать трамвайные пути.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район На улице Руставели продолжают ремонтировать дорожное покрытие. С 9 по 11 августа там ограничат проезд по участку от проспекта Просвещения до Гражданского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район Новые ограничения ждут и ремонтируемый проспект Маршала Блюхера. На один день, 9 августа, перекроют участок от проспекта Энергетиков до дома 59 по проспекту Энергетиков.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район Для ремонта дороги на улице Седова с 9 по 10 августа перекроют движение по проспекту Елизарова, улице Ольги Берггольц, Зубковской улице и улице Крупской у улицы Седова. Напомним, что до 27 августа на Седова ограничено движение от площади Бехтерева до улицы Дудко.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петродворцовый район В Петергофе с 9 по 10 августа перекроют движение по проезду без названия между домами 41 и 43 по Скороходовской улице (от Скороходовской до Луговой улицы). Там будут менять водопропускную трубу.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район В Лисьем Носу с 7 по 11 августа для реконструкции инженерных сетей закроют движение по Лесной улице от Дуговой улицы до улицы Электропередач. Объехать участок можно будет по Дуговой и Новоцентральной улицам и улице Электропередач.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А для реконструкции инженерных сетей на Долгоозерной улице, проспекте Авиаконструкторов и Планерной улице с 9 по 18 августа перекроют движение по Долгоозерной в направлении от Планерной улицы к проспекту Авиаконструкторов. Объезд предусмотрен по Планерной, Долгоозерной, проспекту Авиаконструкторов и улице Ильюшина.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Пушкинский район

В Пушкине, тоже для реконструкции инженерных сетей, с 9 августа по 10 октября перекроют нечетную сторону бульвара Алексея Толстого в направлении от Железнодорожной улицы к Школьной улице. Объехать участок можно будет по Железнодорожной, Оранжерейной, Ленинградской и Школьной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



