Петербуржец в свой день рождения решил попрыгать на машине соседа на Муринской дороге

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Красногвардейском районе Петербурга мужчину, который повредил машину своего соседа. Осмелев от алкоголя, он решил на ней попрыгать.



Около 13:50 6 августа наряд Росгвардии, патрулируя улицы Красногвардейского района, услышал грохот и звук работающей автомобильной сигнализации. Бросившись на звуки, сотрудники вневедомственной охраны задержали около жилого дома на Муринской дороге мужчину, который разбил стекло припаркованного Skoda Rapid, а потом забрался на крышу авто и принялся на ней прыгать, сообщает 7 августа пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.