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    Петербуржец в свой день рождения решил попрыгать на машине соседа на Муринской дороге

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    Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Красногвардейском районе Петербурга мужчину, который повредил машину своего соседа. Осмелев от алкоголя, он решил на ней попрыгать.

    Около 13:50 6 августа наряд Росгвардии, патрулируя улицы Красногвардейского района, услышал грохот и звук работающей автомобильной сигнализации. Бросившись на звуки, сотрудники вневедомственной охраны задержали около жилого дома на Муринской дороге мужчину, который разбил стекло припаркованного Skoda Rapid, а потом забрался на крышу авто и принялся на ней прыгать, сообщает 7 августа пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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    Выяснилось, что пострадавшая машина принадлежит соседу по дому хулигана. А сам задержанный пребывал в состоянии опьянения — у него был день рождения. Мужчину доставили в 66-й отдел полиции. Ранее, как оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

    Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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