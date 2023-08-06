У «Проспекта Просвещения» взломщик в трусах атаковал чужие автомобили

Мужчина без штанов совершил ночной рейд по припаркованному транспорту в Выборгском районе Петербурга, недалеко от станции метро «Проспект Просвещения». Мероприятие закончилось в больнице.



Как сообщает портал «Мегаполис» 6 августа, ночью жители Сиреневого бульвара могли наблюдать под окнами странного персонажа. Мужчина в голубой футболке и трусах подходил к припаркованным автомобилям и пытался их вскрыть.