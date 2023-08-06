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    У «Проспекта Просвещения» взломщик в трусах атаковал чужие автомобили

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    Мужчина без штанов совершил ночной рейд по припаркованному транспорту в Выборгском районе Петербурга, недалеко от станции метро «Проспект Просвещения». Мероприятие закончилось в больнице.

    Как сообщает портал «Мегаполис» 6 августа, ночью жители Сиреневого бульвара могли наблюдать под окнами странного персонажа. Мужчина в голубой футболке и трусах подходил к припаркованным автомобилям и пытался их вскрыть.

    t.me / Megapolisonline

    Когда все попытки потерпели фиаско, горожанин свалился на асфальт на проезжей части. Очевидцы вызвали скорую, которая забрала нарушителя спокойствия.

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