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    Умер Марк Марголис из сериала «Во все тяжкие»

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    Американский актёр Марк Марголис ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Он известен благодаря роли грозного наркобарона Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» (Breaking Bad) и «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul).

    Как сообщает 4 августа Variety со ссылкой на сына актёра, Марголис умер в больнице в Нью-Йорке 3 августа.

    Согласно сюжету, Саламанка теряет способность говорить и из инвалидного кресла продолжает следить за торговлей наркотиками в Альбукерке. За эту роль Марк Марголис был номинирован на премию «Эмми» в 2012 году, а также на премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале. Он снимался и в других фильмах, в том числе в «Лице со шрамом», в «Реквиеме по мечте», «Эйсе Вентуре».

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