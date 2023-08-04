Работы потеснят водителей на перекрестке Витебского и Благодатной и проспекте Науки

Новые перекрытия и ограничения движения из-за различных работ с 6 по 8 августа вступят в силу в девяти районах Петербурга. Об этом 4 августа предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

Адмиралтейский район С 7 августа по 30 сентября ограничат движение по набережной реки Фонтанки у Семеновского моста. Проезд там затруднят временные ограждения.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район С 7 по 10 августа для реконструкции инженерных сетей перекроют участок Воронцова переулка от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло. Объехать его можно будет по Яковской улице.

С 6 августа по 13 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие на улице Александра Матросова от Выборгской набережной до улицы Харченко. В связи с этим с 8:00 с 6 августа до 8:00 по 12 августа ограничат движение на участке улицы от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район С 7 августа по 10 сентября ограничат проезд по проспекту Науки от Тихорецкого проспекта до улицы Академика Константинова. Там реконструируют инженерные сети. На улице Руставели же новых ограничений добавит продолжение дорожного ремонта. С 6 по 8 августа там ограничат проезд по участкам от Северного проспекта до Пискаревского проспекта и от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район С 7 по 11 августа ограничат движение на двух участках: у дома 18 по набережной реки Екатерингофки — для прокладки газопровода;

— для прокладки газопровода; на проспекте Стачек от улицы Трефолева до площади Стачек — для ремонта дорожного покрытия.

Также из-за ремонта дороги на Стачек с 8 по 11 августа ограничат проезд по участку проспекта от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район С 6 по 7 августа из-за ремонта инженерных коммуникаций перекроют боковой проезд проспекта Энергетиков от Большой Пороховской улицы до улицы Дегтярева. С 7 по 9 августа для реконструкции инженерных сетей с 22:00 до 7:00 будут ограничивать движение по проспекту Энергетиков от улицы Дегтярева до Большой Пороховской улицы. Ремонт дороги на проспекте Маршала Блюхера от проспекта Энергетиков до Пискаревского проспекта с 6 по 8 августа перекроет проезд по участку проспекта от проспекта Энергетиков до Пискаревского проспекта и ограничит — от проспекта Энергетиков до дома 59 по проспекту Энергетиков. Объехать перекрытие можно будет по проспекту Энергетиков, Бестужевской улице и проспекту Маршала Блюхера.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район С 7 по 12 августа ограничат движение транспорта по Пулковскому шоссе возле участка 24 в Шушарах. Там установят временные ограждения.

С 7 по 9 августа для ремонта инженерных коммуникаций закроют движение по боковому проезду проспекта Юрия Гагарина у дома 49 от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе.

С 8 августа по 30 сентября из-за реконструкции светофора ограничат движение на перекрестке Витебского проспекта и Благодатной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район Из-за ремонта дорожного покрытия на улице Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко на один день 6 августа перекроют проезд по Большому Смоленскому проспекту, улице Ольги Берггольц, Зубковской улице и улице Крупской у улицы Седова. Напомним, что движение по улице Седова на участке от площади Бехтерева до улицы Дудко ограничено до 27 августа.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район С 7 августа по 20 сентября будут реконструировать инженерные сети на улице Оптиков и Планерной улице. В связи с этим с 7 августа по 17 сентября ограничат проезд по улице Оптиков от Планерной улицы до Яхтенной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район

С 7 августа 2023 года по 1 мая 2025 года из-за временных ограждений будет ограничено движение транспорта у дома 5/3 по Новгородской улице. Напомним также, что до 15 июня 2024 года проезд ограничен и на проспекте Бакунина и Новгородской улице у дома 8 по Бакунина.

С 7 по 15 августа ограничат движение по Амбарной улице у площади Александра Невского. Там будут прокладывать электрокабель.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



