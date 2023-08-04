В Казахстане предлагают ввести отдельную уголовную статью о похищении невест

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предлагает ввести в уголовный кодекс статью о похищении невест. Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена республики от 4 августа.
Предлагается также исключить из статьи 125 УК примечание о том, что фигурант освобождается от уголовного преследования в случае добровольного освобождения жертвы. Статья «Похищение лица с целью заключения брака» помогла бы снизить уровень преступности в отношении женщин, полагают в офисе омбудсмена. Отмечается, что предложение поддержала Генпрокуратура.
Также офис омбудсмена подчеркивает, что подобные статьи уже существуют в Туркмении, Киргизии и Узбекистане, а в Казахстане практика похищения девушек все еще распространена — особенно в южных регионах. Ситуация усугубляется тем, что молодые люди часто не понимают, что совершают преступление, а женщины не могут сообщать о подобном принуждении из-за стереотипов.
В дальнейшем женщины, вступившие в брак по принуждению, часто становятся жертвами насилия со стороны партнеров, говорится в тексте. Такие жены не всегда могут получить образование и специальность, что усугубляет их уязвимое и зависимое положение, и «в ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды».
«Только за последние два с половиной года в нашей стране домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зафиксировано 913 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 837 случаев среднего вреда здоровью. Более 37 тысяч лиц привлечены к разным видам ответственности», — сообщает офис.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил запрет на бракосочетание без справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Еще десять лет назад там решили ввести штрафы для похитителей невест — в 200 тысяч рублей.