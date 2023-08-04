В Казахстане предлагают ввести отдельную уголовную статью о похищении невест

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предлагает ввести в уголовный кодекс статью о похищении невест. Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена республики от 4 августа.



Предлагается также исключить из статьи 125 УК примечание о том, что фигурант освобождается от уголовного преследования в случае добровольного освобождения жертвы. Статья «Похищение лица с целью заключения брака» помогла бы снизить уровень преступности в отношении женщин, полагают в офисе омбудсмена. Отмечается, что предложение поддержала Генпрокуратура.