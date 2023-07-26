Докажи, что не наркоман. В Ингушетии может стать сложнее сыграть свадьбу

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил запрет на бракосочетание без справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Он призвал духовенство и общественность ввести эту инициативу, сообщает 26 июля «Интерфакс».
Калиматов отметил, что в республике стали чаще расторгать браки, и отметил, что нельзя допускать распад молодых семей «на почве ссор из-за употребления наркотиков».
Республиканское министерство по внешним связям проведет сходы граждан во всех районах и городах — для «разъяснительных бесед», а еще чтобы выработать общее решение по выдаче справок. Инициативу начнут реализовывать к сентябрю, первая встреча с жителями уже прошла в Малгобекском районе.
Десять лет назад в Ингушетии решили ввести штрафы в 200 тысяч рублей для похитителей невест. Согласно данным на 2023 год, на Кавказе разводятся чаще всего в России — «Фонтанка» рассказывала, почему так происходит.