Докажи, что не наркоман. В Ингушетии может стать сложнее сыграть свадьбу

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил запрет на бракосочетание без справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Он призвал духовенство и общественность ввести эту инициативу, сообщает 26 июля «Интерфакс».

Калиматов отметил, что в республике стали чаще расторгать браки, и отметил, что нельзя допускать распад молодых семей «на почве ссор из-за употребления наркотиков».

Республиканское министерство по внешним связям проведет сходы граждан во всех районах и городах — для «разъяснительных бесед», а еще чтобы выработать общее решение по выдаче справок. Инициативу начнут реализовывать к сентябрю, первая встреча с жителями уже прошла в Малгобекском районе.