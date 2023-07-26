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    Докажи, что не наркоман. В Ингушетии может стать сложнее сыграть свадьбу

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    Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил запрет на бракосочетание без справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Он призвал духовенство и общественность ввести эту инициативу, сообщает 26 июля «Интерфакс».

    Калиматов отметил, что в республике стали чаще расторгать браки, и отметил, что нельзя допускать распад молодых семей «на почве ссор из-за употребления наркотиков».

    Республиканское министерство по внешним связям проведет сходы граждан во всех районах и городах — для «разъяснительных бесед», а еще чтобы выработать общее решение по выдаче справок. Инициативу начнут реализовывать к сентябрю, первая встреча с жителями уже прошла в Малгобекском районе.

    Десять лет назад в Ингушетии решили ввести штрафы в 200 тысяч рублей для похитителей невест. Согласно данным на 2023 год, на Кавказе разводятся чаще всего в России — «Фонтанка» рассказывала, почему так происходит.

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