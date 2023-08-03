Литейный, Пулковское, Стачек. Где ждать пробок из-за работ в ближайшие дни

С 5 августа в связи с ремонтом дорог, работами на сетях и других объектах изменится схема движения транспорта в семи районах Петербурга. Новые ограничения, в частности, ждут Пулковское шоссе, Литейный проспект, проспект Стачек, Большую Пороховскую и Долгоозерную улицы.



Калининский район

На два дня, с 5 по 6 августа, для транспорта зароют боковой проезд улицы Руставели у дома 6 от проспекта Науки до улицы Верности, сообщает 3 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там отремонтируют инженерные коммуникации.