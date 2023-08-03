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    Литейный, Пулковское, Стачек. Где ждать пробок из-за работ в ближайшие дни

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    С 5 августа в связи с ремонтом дорог, работами на сетях и других объектах изменится схема движения транспорта в семи районах Петербурга. Новые ограничения, в частности, ждут Пулковское шоссе, Литейный проспект, проспект Стачек, Большую Пороховскую и Долгоозерную улицы.

    Калининский район

    На два дня, с 5 по 6 августа, для транспорта зароют боковой проезд улицы Руставели у дома 6 от проспекта Науки до улицы Верности, сообщает 3 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там отремонтируют инженерные коммуникации.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировском район

    Ремонт дорожного покрытия на проспекте Стачек, на участке от Комсомольской площади до площади Стачек, 5 и 6 августа ограничит движение на перекрестке Стачек и улицы Трефолева. А из-за ремонта участка от Кронштадтской площади до путепровода на улице Морской Пехоты с 5 по 7 августа ограничат проезд по проспекту Стачек от дома 126 до Трамвайного проспекта.

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    Красногвардейский район

    До 14 августа ограничат движение по Большой Пороховской улице от Большеохтинского проспекта до Среднеохтинского проспекта. Там тоже ремонтируют дорогу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    До 1 октября из-за реконструкции инженерных сетей ограничат проезд по Парковой улице с закрытием выезда на Витебский проспект. Объехать участок можно будет по Заставской улице. На Заставской же, напомним, до 31 августа ограничено движение на отрезке от Парковой улицы до Люботинского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    До 8 августа для реконструкции инженерных сетей перекроют движение по нечетной стороне Долгоозерной улицы от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы. Объезд предусмотрен по Долгоозерной и Планерной улицам, проспекту Авиаконструкторов и улице Ильюшина.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Пушкинский район

    В Шушарах до 31 августа ограничат движение у дома 110 по Пулковскому шоссе. Там установят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    Центр ждет самое долгое ограничение из списка. До 5 октября будет ограничено движение у дома 17–19 по Литейному проспекту от Кирочной улицы до улицы Пестеля. Проезду там помешает пешеходная галерея.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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