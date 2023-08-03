Литейный, Пулковское, Стачек. Где ждать пробок из-за работ в ближайшие дни

С 5 августа в связи с ремонтом дорог, работами на сетях и других объектах изменится схема движения транспорта в семи районах Петербурга. Новые ограничения, в частности, ждут Пулковское шоссе, Литейный проспект, проспект Стачек, Большую Пороховскую и Долгоозерную улицы.
Калининский район
На два дня, с 5 по 6 августа, для транспорта зароют боковой проезд улицы Руставели у дома 6 от проспекта Науки до улицы Верности, сообщает 3 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там отремонтируют инженерные коммуникации.
Кировском район
Ремонт дорожного покрытия на проспекте Стачек, на участке от Комсомольской площади до площади Стачек, 5 и 6 августа ограничит движение на перекрестке Стачек и улицы Трефолева. А из-за ремонта участка от Кронштадтской площади до путепровода на улице Морской Пехоты с 5 по 7 августа ограничат проезд по проспекту Стачек от дома 126 до Трамвайного проспекта.
Красногвардейский район
До 14 августа ограничат движение по Большой Пороховской улице от Большеохтинского проспекта до Среднеохтинского проспекта. Там тоже ремонтируют дорогу.
Московский район
До 1 октября из-за реконструкции инженерных сетей ограничат проезд по Парковой улице с закрытием выезда на Витебский проспект. Объехать участок можно будет по Заставской улице. На Заставской же, напомним, до 31 августа ограничено движение на отрезке от Парковой улицы до Люботинского проспекта.
Приморский район
До 8 августа для реконструкции инженерных сетей перекроют движение по нечетной стороне Долгоозерной улицы от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы. Объезд предусмотрен по Долгоозерной и Планерной улицам, проспекту Авиаконструкторов и улице Ильюшина.
Пушкинский район
В Шушарах до 31 августа ограничат движение у дома 110 по Пулковскому шоссе. Там установят временные ограждения.
Центральный район
Центр ждет самое долгое ограничение из списка. До 5 октября будет ограничено движение у дома 17–19 по Литейному проспекту от Кирочной улицы до улицы Пестеля. Проезду там помешает пешеходная галерея.