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    Ты не ты, когда голоден. В Приморье сидящий на диете тигр покусился на фотоловушку

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    Диета толкнула тигра, содержащегося в центре реабилитации в Приморье, на отчаянный поступок. Кажется, ему приглянулась фотоловушка.

    телеграм-канал Центр «Амурский тигр»

    Нападение хищника 3 августа показывает пресс-служба центра «Амурский тигр». Последнее, что видела и слышала фотоловушка, это приближающаяся морда тигра и его угрожающий рык.

    Еще одну грустную историю про диету «Фонтанка» рассказывала накануне. Маленький собрат тигра — кот-спасатель Беляш из Вологодской области — был отстранен от службы, потому что стал слишком толстым.

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