Ты не ты, когда голоден. В Приморье сидящий на диете тигр покусился на фотоловушку

Диета толкнула тигра, содержащегося в центре реабилитации в Приморье, на отчаянный поступок. Кажется, ему приглянулась фотоловушка.
телеграм-канал Центр «Амурский тигр»
Нападение хищника 3 августа показывает пресс-служба центра «Амурский тигр». Последнее, что видела и слышала фотоловушка, это приближающаяся морда тигра и его угрожающий рык.
Еще одну грустную историю про диету «Фонтанка» рассказывала накануне. Маленький собрат тигра — кот-спасатель Беляш из Вологодской области — был отстранен от службы, потому что стал слишком толстым.