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    Единственного оппозиционера Ленобласти приговорили к колонии. Он стоял на коленях и просил прощения

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    Ломоносовский райсуд Ленинградской области приговорил к реальному сроку 48-летнего предпринимателя-общественника Дмитрия Скурихина. Получив административное наказание, он снова дискредитировал армию.

    Как сообщает прокуратура Ленобласти 3 августа, Скурихин признан виновным в публичной дискредитации использования ВС России, совершённой в течение года после административного наказания за аналогичное.

    Суд назначил 1,5 года в колонии общего режима.

    Ему вменили осуждающие спецоперацию лозунги, которые предприниматель разместил на своём магазине в Русско-Высоцком в августе прошлого года. Его критику действий российских властей также нашли в соцсетях.

    В феврале этого года Скурихин опубликовал фотографию, на которой он стоит на коленях с плакатом о прощении на фоне своего «протестного» магазина. В июне бдительные граждане закрасили обличительные фразы на фасаде. Вместо них осталась записка в поддержку фронтовиков, писал 47news.

    Скурихин не первый год выступает как оппозиционер-одиночка. Как пишет издание, в этом амплуа он по сути единственный в Ленинградской области.

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