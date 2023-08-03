Единственного оппозиционера Ленобласти приговорили к колонии. Он стоял на коленях и просил прощения

Ломоносовский райсуд Ленинградской области приговорил к реальному сроку 48-летнего предпринимателя-общественника Дмитрия Скурихина. Получив административное наказание, он снова дискредитировал армию.



Как сообщает прокуратура Ленобласти 3 августа, Скурихин признан виновным в публичной дискредитации использования ВС России, совершённой в течение года после административного наказания за аналогичное.



Суд назначил 1,5 года в колонии общего режима.



Ему вменили осуждающие спецоперацию лозунги, которые предприниматель разместил на своём магазине в Русско-Высоцком в августе прошлого года. Его критику действий российских властей также нашли в соцсетях.

