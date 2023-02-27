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    В Ленобласти активиста арестовали за снимок, на котором он на коленях и с плакатом

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    Ломоносовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения оппозиционеру Дмитрию Скурихину из Русско-Высоцкого. Об этом 27 февраля сообщает 47news.

    Запрет определенных действий, как уточняется, заменили на заключение под стражу на 25 суток, до 22 марта.

    Уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, было возбуждено в отношении 48-летнего предпринимателя и общественника еще 25 февраля. До этого он опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой стоял на коленях и держал плакат с надписью о прощении.

    Скурихин не первый год выступает как оппозиционер. В этом амплуа, по наблюдениям издания, он в Ленобласти единственный. Ранее на своем магазине в поселке Русско-Высоцкое он размещал надписи, которые критикуют действия российских властей.

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    Комментарии 1

    Гость27 Фев 2023 в 13:55
    а где само фото?
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