В Ленобласти активиста арестовали за снимок, на котором он на коленях и с плакатом

Ломоносовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения оппозиционеру Дмитрию Скурихину из Русско-Высоцкого. Об этом 27 февраля сообщает 47news.
Запрет определенных действий, как уточняется, заменили на заключение под стражу на 25 суток, до 22 марта.
Уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, было возбуждено в отношении 48-летнего предпринимателя и общественника еще 25 февраля. До этого он опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой стоял на коленях и держал плакат с надписью о прощении.
Скурихин не первый год выступает как оппозиционер. В этом амплуа, по наблюдениям издания, он в Ленобласти единственный. Ранее на своем магазине в поселке Русско-Высоцкое он размещал надписи, которые критикуют действия российских властей.