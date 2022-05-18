Предпринимателя из Ленобласти, поддержавшего художницу Скочиленко, оштрафовали по статье о дискредитации армии РФ

Предпринимателя из Ленобласти Дмитрия Скурихина, который раннее провёл в своём магазине акцию в поддержку художницы Саши Скочиленко, привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации армии РФ. Поводом для этого стала видеозапись, которую активист разместил в своём Telegram-канале.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 18 мая, 6 марта Скурихин опубликовал в мессенджере ролик. На нём был запечатлён мужчина, держащий плакат с тремя фотографиями изуродованного тела и надписью под ними: «Мальчик 14 лет». За его спиной были размещены еще три постера – с фасадами разрушенных зданий и операционным столом.



На видеозаписи мужчина заявляет, что является активным гражданином РФ и выступает против специальной военной операции на Украине. Поступок активиста расценили как правонарушение по первой части 20.3.3 статьи КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

