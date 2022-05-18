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    Предпринимателя из Ленобласти, поддержавшего художницу Скочиленко, оштрафовали по статье о дискредитации армии РФ

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    8 комментариев

    Предпринимателя из Ленобласти Дмитрия Скурихина, который раннее провёл в своём магазине акцию в поддержку художницы Саши Скочиленко, привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации армии РФ. Поводом для этого стала видеозапись, которую активист разместил в своём Telegram-канале.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 18 мая, 6 марта Скурихин опубликовал в мессенджере ролик. На нём был запечатлён мужчина, держащий плакат с тремя фотографиями изуродованного тела и надписью под ними: «Мальчик 14 лет». За его спиной были размещены еще три постера – с фасадами разрушенных зданий и операционным столом.

    На видеозаписи мужчина заявляет, что является активным гражданином РФ и выступает против специальной военной операции на Украине. Поступок активиста расценили как правонарушение по первой части 20.3.3 статьи КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

    Напомним, 15 мая предприниматель провёл в своём магазине акцию в поддержку художницы Саши Скочиленко. Он разместил рядом с ценниками небольшие стикеры с требованием о её освобождении.

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    Комментарии (8)

    VKuser199962806
    Посмотрите на каракули этой Сколиченко. Вот уж художница от слова худо.
    Инкогнито2021
    Гражданин с большой буквы!!!! А Фонтанку прошу еще раз, в статьях данного толка указывайте пожалуйста фамилию "Судьи"
    AndrewBarsik
    Похоже, что скоро быть негодяем станет обязательным. Тех, кто не захочет , будут штрафовать.
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