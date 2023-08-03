Уголовное дело возбуждено после покушения на военкомат во Всеволожске. Подозреваемого отпустили

С обязательством о явке ушёл из полиции 76-летний житель Всеволожского района Ленинградской области, которого задержали с бутылками зажигательной смеси у местного военного комиссариата.



Следствие квалифицировало его поход к военкомату как покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, стало известно «Фонтанке» 3 августа.



Уличная камера запечатлела, как накануне мужчина пытался выжечь искру, чтобы бросить горящий снаряд. Опыта явно не хватало, под ногами полыхала земля.



На всё про всё у него были считанные минуты. Судя по записям, пенсионер подошёл к военкомату на Московской улице в половине десятого часа утра. Через пять минут его задержал наряд вневедомственной охраны.

