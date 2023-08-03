Уголовное дело возбуждено после покушения на военкомат во Всеволожске. Подозреваемого отпустили

С обязательством о явке ушёл из полиции 76-летний житель Всеволожского района Ленинградской области, которого задержали с бутылками зажигательной смеси у местного военного комиссариата.
Следствие квалифицировало его поход к военкомату как покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, стало известно «Фонтанке» 3 августа.
Уличная камера запечатлела, как накануне мужчина пытался выжечь искру, чтобы бросить горящий снаряд. Опыта явно не хватало, под ногами полыхала земля.
На всё про всё у него были считанные минуты. Судя по записям, пенсионер подошёл к военкомату на Московской улице в половине десятого часа утра. Через пять минут его задержал наряд вневедомственной охраны.
Кроме двух обгоревших пластиковых бутылок, на которых удалось разобрать надпись «Ацетон», изъята ещё одна. Её нашли в сумке задержанного.
Пенсионер живёт во Всеволожске, менее чем в часе пешком от здания комиссариата. По предварительной информации, не судим, приставы его не ищут.
Фигурантку дела о покушении на поджог военкомата в Сестрорецке накануне отправили к психиатрам, обвиняемого в состоявшемся поджоге в центре города - под арест. Атаковавшей здание в Адмиралтейском районе города мера пресечения пока не избрана. Все они немолоды и говорят примерно одно и то же: попав на крючок телефонных мошенников, надеялись спасти сбережения и следовали инструкциям то «сотрудника ФСБ», то «службы безопасности ЦБ».