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    Уголовное дело возбуждено после покушения на военкомат во Всеволожске. Подозреваемого отпустили

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    С обязательством о явке ушёл из полиции 76-летний житель Всеволожского района Ленинградской области, которого задержали с бутылками зажигательной смеси у местного военного комиссариата.

    Следствие квалифицировало его поход к военкомату как покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, стало известно «Фонтанке» 3 августа.

    Уличная камера запечатлела, как накануне мужчина пытался выжечь искру, чтобы бросить горящий снаряд. Опыта явно не хватало, под ногами полыхала земля.

    На всё про всё у него были считанные минуты. Судя по записям, пенсионер подошёл к военкомату на Московской улице в половине десятого часа утра. Через пять минут его задержал наряд вневедомственной охраны.

    Кроме двух обгоревших пластиковых бутылок, на которых удалось разобрать надпись «Ацетон», изъята ещё одна. Её нашли в сумке задержанного.

    Пенсионер живёт во Всеволожске, менее чем в часе пешком от здания комиссариата. По предварительной информации, не судим, приставы его не ищут.

    Фигурантку дела о покушении на поджог военкомата в Сестрорецке накануне отправили к психиатрам, обвиняемого в состоявшемся поджоге в центре города - под арест. Атаковавшей здание в Адмиралтейском районе города мера пресечения пока не избрана. Все они немолоды и говорят примерно одно и то же: попав на крючок телефонных мошенников, надеялись спасти сбережения и следовали инструкциям то «сотрудника ФСБ», то «службы безопасности ЦБ».

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    Гость03 Авг 2023 в 12:10
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