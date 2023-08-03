«Солярис» подымил и вспыхнул на перекрестке у «Жемчужной плазы»

Полыхающий автомобиль тушили на перекрестке в Красносельском районе Петербурга ночью 3 августа. От машины осталось немного.
Пожар произошел на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир. По данным «Фонтанки», в 2:52 там загорелся Hyundai Solaris. Судя по кадрам, снятым очевидцем, возгорание началось в моторном отсеке.
Потушили автомобиль в 3:09, но он успел выгореть полностью. Погибших и пострадавших в пожаре нет.