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    «Солярис» подымил и вспыхнул на перекрестке у «Жемчужной плазы»

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    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Полыхающий автомобиль тушили на перекрестке в Красносельском районе Петербурга ночью 3 августа. От машины осталось немного.

    Пожар произошел на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир. По данным «Фонтанки», в 2:52 там загорелся Hyundai Solaris. Судя по кадрам, снятым очевидцем, возгорание началось в моторном отсеке.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Потушили автомобиль в 3:09, но он успел выгореть полностью. Погибших и пострадавших в пожаре нет.

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