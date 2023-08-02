После «стрелки» в стиле old school в ресторане на Савушкина следователи пришли с обыском в клуб единоборств

Следователи пришли в клуб единоборств спустя три месяца после разбойного разговора с предпринимателями в
Мероприятия прошли в клубе на проспекте Непокоренных, где тренируются в том числе иностранцы. Они же, по данным следствия, могут быть соучастниками преступления. Поддержку следствию оказывали сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.
Напомним, 12 мая в
Позже стало известно, что двое коммерсантов, которые занимаются продажей бытовой техники и грузоперевозками, хотели расширить бизнес, но вместо банка обратились к знакомому предпринимателю. Они взяли в долг три миллиона, но вернуть деньги не смогли. Переговорщиков задержали и арестовали, им вменили разбой.