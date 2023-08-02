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    После «стрелки» в стиле old school в ресторане на Савушкина следователи пришли с обыском в клуб единоборств

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    Следователи пришли в клуб единоборств спустя три месяца после разбойного разговора с предпринимателями в VIP-зале ресторана на Савушкина. Об обысках сообщает Следственный комитет Петербурга 2 августа.

    Мероприятия прошли в клубе на проспекте Непокоренных, где тренируются в том числе иностранцы. Они же, по данным следствия, могут быть соучастниками преступления. Поддержку следствию оказывали сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

    Напомним, 12 мая в VIP-зале ресторана «Птичий двор» на Савушкина состоялся силовой разговор с предпринимателями. Интернациональная пятерка у одного из бизнесменов потребовала 2,4 миллиона рублей, у другого — отдать BMW X5, угрожая ножом и убийством.

    Позже стало известно, что двое коммерсантов, которые занимаются продажей бытовой техники и грузоперевозками, хотели расширить бизнес, но вместо банка обратились к знакомому предпринимателю. Они взяли в долг три миллиона, но вернуть деньги не смогли. Переговорщиков задержали и арестовали, им вменили разбой.

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