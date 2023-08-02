После «стрелки» в стиле old school в ресторане на Савушкина следователи пришли с обыском в клуб единоборств

Следователи пришли в клуб единоборств спустя три месяца после разбойного разговора с предпринимателями в VIP-зале ресторана на Савушкина. Об обысках сообщает Следственный комитет Петербурга 2 августа.

Мероприятия прошли в клубе на проспекте Непокоренных, где тренируются в том числе иностранцы. Они же, по данным следствия, могут быть соучастниками преступления. Поддержку следствию оказывали сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

