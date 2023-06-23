В Петербурге арестовали пятерых за разбой на Савушкина

Приморский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал пятерых мужчин, обвиняемых в разбое в ресторане на улице Савушкина. Об этом 23 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Под стражей фигуранты останутся до 18 августа. Один из них — Александр Степанов — не возражал против ареста, остальные — Тамерлан Шовхалов, Теймураз Гагуа, Ахмед Турмахадов и Роман Большаков — просили о домашнем аресте.

По версии следствия, 12 мая интернациональная пятерка и еще не установленные лица встречались с двумя коммерсантами в VIP-зале ресторана «Птичий двор». У одного из бизнесменов потребовали 2,4 миллиона рублей и избили его, у другого — отдать BMW X5, угрожая ножом и убийством. Машина за 6 миллионов рублей досталась обидчикам, но на этом все не закончилось.