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    В Петербурге арестовали пятерых за разбой на Савушкина

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    Приморский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал пятерых мужчин, обвиняемых в разбое в ресторане на улице Савушкина. Об этом 23 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Под стражей фигуранты останутся до 18 августа. Один из них — Александр Степанов — не возражал против ареста, остальные — Тамерлан Шовхалов, Теймураз Гагуа, Ахмед Турмахадов и Роман Большаков — просили о домашнем аресте.

    По версии следствия, 12 мая интернациональная пятерка и еще не установленные лица встречались с двумя коммерсантами в VIP-зале ресторана «Птичий двор». У одного из бизнесменов потребовали 2,4 миллиона рублей и избили его, у другого — отдать BMW X5, угрожая ножом и убийством. Машина за 6 миллионов рублей досталась обидчикам, но на этом все не закончилось.

    Первого потерпевшего отвели на парковку, стали требовать еще и Mercedes AMG GT за 17 миллионов рублей и снова избили, причинив вред здоровью средней тяжести.

    Как писала «Фонтанка», «стрелка» состоялась из-за долга в 3 миллиона рублей, который бизнесмены не вернули знакомому предпринимателю. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.

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