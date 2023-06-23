    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 20

    0 м/с, штиль

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd83.61eur91.94

    Стало известно, из-за какой суммы в VIP-зале ресторана на Савушкина состоялась стрелка в стиле old school

    625
    2 комментария

    Бизнесмены, пострадавшие от рук интернациональной компании крепких и бородатых мужчин, задолжали коллеге три миллиона рублей. При обыске у задержанных нашли оружие.

    Подробности истории о разборке в стиле 90-х 23 июня приводит пресс-служба ГУ МВД региона. Двое коммерсантов, которые занимаются продажей бытовой техники и грузоперевозками, хотели расширить бизнес, но вместо банка обратились к знакомому предпринимателю. Три миллиона от него они получили с условием все вернуть в мае этого года. Но ряд неудачных сделок выполнить обещание не позволил.

    Как уже писала «Фонтанка», 12 мая бизнесмены были приглашены на встречу, которая состоялась в VIP-зале ресторана «Птичий двор» на улице Савушкина. Беседа с восьмью суровыми мужчинами закончилась переломами, коммерсанты лишились BMW — машину взяли в заложники.

    Несколько поразмыслив и зафиксировав у медиков травмы, бизнесмены пошли в полицию. Накануне пятеро из бригады были задержаны.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
    ПоделитьсяПоделиться

    Во время обысков у них нашли два охотничьих ружья, травматический пистолет, учебную гранату, ножи, бинокль и квадрокоптер.

    Среди задержанных 39-летний житель коттеджного поселка «Новые Дубки» Всеволожского района — это организатор встречи по прозвищу Морган, в миру Саша Степанов. В его бригаде 32-летний уроженец Абхазии, 38-летний житель Выборгского района города и два выходца с Северного Кавказа, 32 и 39 лет.

    Дело возбуждено по статье о разбое, решать где им жить в ближайшее время будет суд.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close