Стало известно, из-за какой суммы в VIP-зале ресторана на Савушкина состоялась стрелка в стиле old school

Подробности истории о разборке в стиле 90-х 23 июня приводит пресс-служба ГУ МВД региона. Двое коммерсантов, которые занимаются продажей бытовой техники и грузоперевозками, хотели расширить бизнес, но вместо банка обратились к знакомому предпринимателю. Три миллиона от него они получили с условием все вернуть в мае этого года. Но ряд неудачных сделок выполнить обещание не позволил.

Бизнесмены, пострадавшие от рук интернациональной компании крепких и бородатых мужчин, задолжали коллеге три миллиона рублей. При обыске у задержанных нашли оружие.

Как уже писала «Фонтанка», 12 мая бизнесмены были приглашены на встречу, которая состоялась в VIP-зале ресторана «Птичий двор» на улице Савушкина. Беседа с восьмью суровыми мужчинами закончилась переломами, коммерсанты лишились BMW — машину взяли в заложники.

Несколько поразмыслив и зафиксировав у медиков травмы, бизнесмены пошли в полицию. Накануне пятеро из бригады были задержаны.

Во время обысков у них нашли два охотничьих ружья, травматический пистолет, учебную гранату, ножи, бинокль и квадрокоптер.

Среди задержанных 39-летний житель коттеджного поселка «Новые Дубки» Всеволожского района — это организатор встречи по прозвищу Морган, в миру Саша Степанов. В его бригаде 32-летний уроженец Абхазии, 38-летний житель Выборгского района города и два выходца с Северного Кавказа, 32 и 39 лет.

Дело возбуждено по статье о разбое, решать где им жить в ближайшее время будет суд.