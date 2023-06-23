Old school выбивает в VIP-зале. Как в Петербурге братва работает с должниками

BMW Х6 с правильными номерами «777» заезжает на парковку ТЦ «Атлантик Сити», оттуда выходят представители бизнеса, заходят в VIP-кабинет ресторана «Птичий двор», а там их уже ждет способный на многое по прозвищу Морган. Разговор шел о деньгах, но в старорежимной манере.

К разочарованию гостей, Морган был не одинок. За столом сидело еще восемь опытных ребят — да с бородами. Ведь родом они из Абхазии, Дагестана, Чечни. Кое-кто имел и славянские приметы, но выражение лиц у всех было одинаково тревожное. По информации «Фонтанки», встреча, она же «стрела», произошла, как и положено, из-за денег. Вернее, долга, который петербургские бизнесмены признавали, но не спешили отдавать. Журналисты нашего издания не были приглашены на репортаж, так что придется довольствоваться пересказом материалов дела.