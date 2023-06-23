Old school выбивает в VIP-зале. Как в Петербурге братва работает с должниками

BMW Х6 с правильными номерами «777» заезжает на парковку ТЦ «Атлантик Сити», оттуда выходят представители бизнеса, заходят в VIP-кабинет ресторана «Птичий двор», а там их уже ждет способный на многое по прозвищу Морган. Разговор шел о деньгах, но в старорежимной манере.
К разочарованию гостей, Морган был не одинок. За столом сидело еще восемь опытных ребят — да с бородами. Ведь родом они из Абхазии, Дагестана, Чечни. Кое-кто имел и славянские приметы, но выражение лиц у всех было одинаково тревожное. По информации «Фонтанки», встреча, она же «стрела», произошла, как и положено, из-за денег. Вернее, долга, который петербургские бизнесмены признавали, но не спешили отдавать. Журналисты нашего издания не были приглашены на репортаж, так что придется довольствоваться пересказом материалов дела.
Согласно им беседа двоих с Морганом не задалась — безоговорочного возвращения суммы не состоялось. К тому же кто-то из коммерсантов изрек нечто лишнее в адрес группы поддержки. Для начала одному из бизнесменов дали раз так несколько в лицо. На этом, собственно, дискуссия и закончилась. У второго петербуржца отняли ключи от BMW Х6, и все спустились на парковку торгового центра. Там, у модной автомашины предпринимателям еще разок добавили кулаками и провозгласили условия: либо завтра они вернут деньги, либо эта BMW будет засунута им в то место, где заканчиваются ноги, но еще не начинается спина («Фонтанка» смутно понимает техническое исполнение угрозы).
Наконец, старший бригады Морган вместе с Магомедом, Ахмедом, Теймуразом, Тамерланом, Артуром и прочими неофициальными лицами сели уже в свои BMW, Меrcedes и убыли. Выдохнув, помятые предприниматели заглянули в Елизаветинскую больницу, где врачи им сообщили, что их подозрения на переломы носа и челюсти небеспочвенны.
Они размышляли: это шоу случилось 12 мая, а в объятия родной полиции кинулись только в июне. Оперативники установили весь этот интернационал. 15 июня Следственный комитет Петербурга возбудил «разбой», а уголовный розыск обыскал-задержал основных «коллекторов». По данным «Фонтанки», в ночь на 23 июня Морган, он же Саша Степанов, и четверо из массовки оказались в камере до меры пресечения в суде.