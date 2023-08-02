Возвращение блудного бразильца. «Зенит» заявил Вендела на матчи РПЛ

Футбольный «Зенит» заявил бразильского полузащитника Вендела на матчи чемпионата России под номером 8. Это было сделано 2 августа, говорится на сайте РПЛ.

В среду днем Sport24 со ссылкой на агента футболиста написал, что Вендел точно не перейдет во «Фламенго», так как клуб не удовлетворил требования «Зенита». Переговоры, по его словам, завершены, однако «есть другие варианты для продолжения карьеры игрока, из Европы».



В конце июля стало известно, что действующий чемпион Италии «Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Вендела. Ранее сообщалось, что на Вендела претендуют «Фламенго», «Фенербахче» и «Палмейрас». Сам «Зенит» его покупал у португальского «Спортинга» за 20 млн + 4 млн бонусов.



Вендел вернулся в расположение «Зенита» 25 июля. Спустя два дня он уже был на тренировке. Главный тренер Сергей Семак говорил, что агент ищет бразильцу новую команду.



Напомним, что Вендел не прибыл в расположение «Зенита» перед началом подготовки к новому сезону, объяснив это внезапной смертью тети. Потом писали, что у него также неожиданно умер дедушка. 24 июня СМИ со ссылкой на агента футболиста Чезаре Барбьери писали, что Вендел «останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация в России не наладится». Заявление прозвучало на фоне мятежа ЧВК «Вагнер».