Футболисты «Зенита» побили Вендела после возвращения

Игроки футбольного клуба «Зенит» оригинально поприветствовали вернувшегося Вендела, пропустив его через коридор. В процессе бразильский легионер получил несколько тумаков и пинков от коллег.



Обычно в «Зените» таким образом приветствуют новичков команды, но Вендел пропустил всю предсезонную подготовку, оставшись в Бразилии, не желая возвращаться в Петербург. Видимо, за это его и поприветствовали таким способом.