Футболисты «Зенита» побили Вендела после возвращения

Игроки футбольного клуба «Зенит» оригинально поприветствовали вернувшегося Вендела, пропустив его через коридор. В процессе бразильский легионер получил несколько тумаков и пинков от коллег.
Обычно в «Зените» таким образом приветствуют новичков команды, но Вендел пропустил всю предсезонную подготовку, оставшись в Бразилии, не желая возвращаться в Петербург. Видимо, за это его и поприветствовали таким способом.
Ранее сообщалось, что на Вендела претендуют «Фламенго», «Фенербахче» и «Палмейрас». Сам «Зенит» его покупал у португальского «Спортинга» за 20 млн + 4 млн бонусов.