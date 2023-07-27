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    Футболисты «Зенита» побили Вендела после возвращения

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    Игроки футбольного клуба «Зенит» оригинально поприветствовали вернувшегося Вендела, пропустив его через коридор. В процессе бразильский легионер получил несколько тумаков и пинков от коллег.

    Обычно в «Зените» таким образом приветствуют новичков команды, но Вендел пропустил всю предсезонную подготовку, оставшись в Бразилии, не желая возвращаться в Петербург. Видимо, за это его и поприветствовали таким способом.

    Ранее сообщалось, что на Вендела претендуют «Фламенго», «Фенербахче» и «Палмейрас». Сам «Зенит» его покупал у португальского «Спортинга» за 20 млн + 4 млн бонусов.

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    ЗенитВендел
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