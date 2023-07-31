«Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Вендела

Действующий чемпион Италии «Наполи» готов перебить предложение бразильского «Фламенго» по полузащитнику «Зенита» Венделу. Как сообщил в соцсетях журналист Вене Касагранде, итальянская команда предложила петербуржцам 25 млн евро за игрока — столько, сколько изначально за него и требовали.



«Только что разговаривал с руководителем «Зенита». По его словам, «Фламенго» увеличил своё предложение до 18 млн евро, но теперь есть препятствие. «Наполи» твёрдо решил вмешаться и в последние часы предложил 25 млн евро. Россияне предпочитают продать игрока в Италию», — заявил Касагранде.