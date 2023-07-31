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    «Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Вендела

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    Действующий чемпион Италии «Наполи» готов перебить предложение бразильского «Фламенго» по полузащитнику «Зенита» Венделу. Как сообщил в соцсетях журналист Вене Касагранде, итальянская команда предложила петербуржцам 25 млн евро за игрока — столько, сколько изначально за него и требовали.

    «Только что разговаривал с руководителем «Зенита». По его словам, «Фламенго» увеличил своё предложение до 18 млн евро, но теперь есть препятствие. «Наполи» твёрдо решил вмешаться и в последние часы предложил 25 млн евро. Россияне предпочитают продать игрока в Италию», — заявил Касагранде.

    Ранее сообщалось, что на Вендела претендуют «Фламенго», «Фенербахче» и «Палмейрас». Сам «Зенит» его покупал у португальского «Спортинга» за 20 млн + 4 млн бонусов.

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    ВенделЗенитНаполи
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