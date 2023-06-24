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    Футболист «Зенита» Вендел испугался возвращаться в Россию

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    4 комментария

    Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел решил не возвращаться в Петербург из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока Чезаре Барбьери.

    «Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», — заявил агент.

    Напомним, что в сезоне-2022/23 25-летний Вендел отыграл 25 матчей за «Зенит» в чемпионате России, в которых забил 8 голов.

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    Комментарии 4

    Гость24 Июн 2023 в 22:19
    Тьфу, слабак!
    +0−2
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