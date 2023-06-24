Футболист «Зенита» Вендел испугался возвращаться в Россию

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел решил не возвращаться в Петербург из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока Чезаре Барбьери.



«Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», — заявил агент.



Напомним, что в сезоне-2022/23 25-летний Вендел отыграл 25 матчей за «Зенит» в чемпионате России, в которых забил 8 голов.

