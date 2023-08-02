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    Киносъемки на несколько дней перекроют улицы в центре Петербурга и на Васильевском острове

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Съемки кино на один день потеснят водителей в центре Петербурга, и на три — с 5 по 7 августа — в Василеостровском районе. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

    Для съемок художественного фильма «Все ок» 5 августа с 12:00 до 20:00 перекроют проезд по Караванной улице от Инженерной улицы до Итальянской улицы, Итальянской улице от набережной Фонтанки до Караванной и по Манежной площади от Караванной улицы до Кленовой улицы. А с 0:00 до 20:00 на участке Караванной от Инженерной улицы до Итальянской, Манежной площади от Караванной до Кленовой улицы и четной стороны Кленовой от Манежной площади до Инженерной улицы будет запрещено парковаться.

    На Васильевском острове с 5 по 7 августа введут ограничения ради съемок фильма «Столыпин». С 7:00 6 августа до 9:00 7 августа перекроют движение по Академическому и Днепропетровскому переулкам. С 12:00 6 августа до 1:00 7 августа будут закрывать 8–9-ю линии В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Кадетского переулка, 6–7-ю линии В.О. от Бугского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта и 4–5-ю линии В.О. от дома 2/19 по 5-й линии В.О. до Бугского переулка, но не более чем на 20 минут в течение часа.

    Также с 0:00 5 августа до 23:59 6 августа в Академическом и Днепропетровском переулках, на участках 8-й линии В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В.О., 7-й линия В.О. от Днепропетровского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта, 6-й линия В.О. от дома 10 по Академическому переулку до Бугского переулка и 4–5-й линии В.О. от дома 2/19 по 5-й линии В.О. до Бугского переулка запретят парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияКиносъемки
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