Киносъемки на несколько дней перекроют улицы в центре Петербурга и на Васильевском острове

Съемки кино на один день потеснят водителей в центре Петербурга, и на три — с 5 по 7 августа — в Василеостровском районе. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Для съемок художественного фильма «Все ок» 5 августа с 12:00 до 20:00 перекроют проезд по Караванной улице от Инженерной улицы до Итальянской улицы, Итальянской улице от набережной Фонтанки до Караванной и по Манежной площади от Караванной улицы до Кленовой улицы. А с 0:00 до 20:00 на участке Караванной от Инженерной улицы до Итальянской, Манежной площади от Караванной до Кленовой улицы и четной стороны Кленовой от Манежной площади до Инженерной улицы будет запрещено парковаться.