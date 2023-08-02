    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 25

    3 м/с, южн

    754мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.78eur100.7

    Верховный суд оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову

    829
    7 комментариев

    Верховный суд России отклонил кассационную жалобу приговоренного к 22 годам тюрьмы бывшего журналиста «Коммерсанта» и экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, передает 2 августа РИА Новости.

    «Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья.

    Поскольку Сафронов обвиняется в госизмене, заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пригласили в зал только на оглашение решения.

    Сафронов в разные годы работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ», продолжая дело своего отца — Ивана Сафронова-старшего. С мая 2020 года журналист стал советником гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по информационной политике. Тогдашний глава корпорации Дмитрий Рогозин и нынешний Юрий Борисов не увольняли Сафронова с должности вплоть до февраля 2023 года, пока приговор о госизмене не вступил в силу.

    5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по ст. 275 УК РФ — государственная измена. Его этапировали в ИК-7 в Красноярском крае. После освобождения он будет находиться под ограничением свободы еще два года. Также бывший журналист должен выплатить штраф в полмиллиона рублей.

    Иван Сафронов не признал свою вину. Он считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close