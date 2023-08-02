Верховный суд оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову

Сафронов в разные годы работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ», продолжая дело своего отца — Ивана Сафронова-старшего . С мая 2020 года журналист стал советником гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по информационной политике. Тогдашний глава корпорации Дмитрий Рогозин и нынешний Юрий Борисов не увольняли Сафронова с должности вплоть до февраля 2023 года, пока приговор о госизмене не вступил в силу.

Поскольку Сафронов обвиняется в госизмене, заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пригласили в зал только на оглашение решения.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по ст. 275 УК РФ — государственная измена. Его этапировали в ИК-7 в Красноярском крае. После освобождения он будет находиться под ограничением свободы еще два года. Также бывший журналист должен выплатить штраф в полмиллиона рублей.



Иван Сафронов не признал свою вину. Он считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.

