Верховный суд оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу приговоренного к
«Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья.
Поскольку Сафронов обвиняется в госизмене, заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пригласили в зал только на оглашение решения.
Сафронов в разные годы работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ», продолжая дело своего отца — Ивана
5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к
Иван Сафронов не признал свою вину. Он считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.