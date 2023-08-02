В Петербурге рассказали, изменится ли расписание из-за того, что 137 автобусов сняли с маршрутов

Петербургский «Пассажиравтотранс» заявил, что временный отказ от эксплуатации 137 автобусов не повлияет на транспортную работу компании. Их «поставили к забору» из-за угрозы возгорания.



Как рассказали «Фонтанке» в ПАТ 2 августа, на маршруты, с которых снимут МАЗ 203047 , выпустят резервный подвижной состав. Он должен компенсировать потери.