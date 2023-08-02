В Петербурге рассказали, изменится ли расписание из-за того, что 137 автобусов сняли с маршрутов

Петербургский «Пассажиравтотранс» заявил, что временный отказ от эксплуатации
Как рассказали «Фонтанке» в ПАТ 2 августа, на маршруты, с которых снимут
Напомним, ранее «Пассажиравтотранс» приостановил эксплуатацию
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Петербургский «Пассажиравтотранс» заявил, что временный отказ от эксплуатации
Как рассказали «Фонтанке» в ПАТ 2 августа, на маршруты, с которых снимут
Напомним, ранее «Пассажиравтотранс» приостановил эксплуатацию
Напомним, лазурный МАЗ «Пассажиравтотранса» сгорел на выходных на Пулковском шоссе. Он стал
Ранее глава комтранса Валентин Енокаев прокомментировал пожары на лазурных автобусах, напомнив, что все они низкопольные с соответствующей компоновкой. Полное интервью Валентина Енокаева об автобусах, метро, платной парковке и такси читайте на «Фонтанке».
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02 августа 2023, 12:55
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