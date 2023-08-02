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    В Петербурге рассказали, изменится ли расписание из-за того, что 137 автобусов сняли с маршрутов

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» заявил, что временный отказ от эксплуатации 137 автобусов не повлияет на транспортную работу компании. Их «поставили к забору» из-за угрозы возгорания.

    Как рассказали «Фонтанке» в ПАТ 2 августа, на маршруты, с которых снимут МАЗ 203047, выпустят резервный подвижной состав. Он должен компенсировать потери.

    Напомним, ранее «Пассажиравтотранс» приостановил эксплуатацию 137 автобусов МАЗ из-за замечаний, «которые потенциально могут привести к возгоранию». Они были поставлены по контракту 2022 года. Кроме того, по новым договорам на поставку этой модели машины не будут принимать на баланс, пока там не устранят замечания.

    Напомним, лазурный МАЗ «Пассажиравтотранса» сгорел на выходных на Пулковском шоссе. Он стал 13-м автобусом, полностью выгоревшим за последний год в Петербурге, помимо этой марки полыхали и ЛиАЗы, и «Волгабасы». Причем к поставщику последних применили те же меры, что сейчас к МАЗ: сняли автобусы с эксплуатации, а прием новых приостановили.

    Ранее глава комтранса Валентин Енокаев прокомментировал пожары на лазурных автобусах, напомнив, что все они низкопольные с соответствующей компоновкой. Полное интервью Валентина Енокаева об автобусах, метро, платной парковке и такси читайте на «Фонтанке».

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