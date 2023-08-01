СК предъявил обвинение жителю Челябинской области и его матери, которые 14 лет держали в плену женщину

Жителю Челябинской области, 51-летнему Владимиру Ческидову предъявили обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — также в похищении человека. Об этом 1 августа сообщает Следственный комитет России.



Следователь направил ходатайство в суд об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.



Поселок Смолино Челябинской области за один день оказался на слуху у всей России после того, как 33-летняя женщина сообщила полиции, что ее насильно удерживал в своем доме Владимир Ческидов. Потерпевшая сбежала из дома Ческидовых 30 июля. По предварительной версии, она познакомилась с Владимиром в 2009 году в Челябинске. Он пригласил ее в частный дом за городом, а затем удерживал там на протяжении 14 лет. Женщине удалось вырваться на свободу, когда 51-летний Владимир запил и начал угрожать своей матери. Тогда она вызвала бригаду скорой, сейчас мужчина находится в лечебном учреждении под надзором правоохранительных органов.

