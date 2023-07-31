Удерживал в доме матери. Показываем место, где в заточении 14 лет держали женщину

Из плена удалось сбежать 33-летней женщине, которая в 2009 году познакомилась с жителем Смолино в Челябинске. Мужчина пригласил ее выпить, и она оказалась на 14 лет в его плену, сообщил Следственный комитет. Журналисты городского портала 74.RU выяснили, что освободиться из заточения девушке помогла мать подозреваемого, а саму жертву никто не искал, потому что она была из неблагополучной семьи.

По словам соседей, Владимир (так зовут подозреваемого), жил вместе с матерью в 17 доме на улице Фестивальной в поселке Смолино. Жительница Смолино рассказала, что весной видела, что из дома выходила пожилая женщина, а в самом доме никогда не горел свет.

Фото: Людмила Орлова Фото: СУ СК РФ по Челябинской области Поделиться Поделиться





Другая женщина утверждает, что в доме живет Валентина со своим сыном Владимиром — она не видела его уже несколько лет. Последний раз он чинил забор года два-три назад, вспоминает соседка.



СУ СК РФ по Челябинской области

«Мать-то у него все время бегает здесь, по несколько раз в день туда–сюда носится, со мной даже не здоровается», — добавила женщина.

По данным СМИ, на территории дома были найдены останки как минимум еще одного человека. Вероятно, сбежавшая была не единственной жертвой.

Екатерина (так зовут спасшуюся женщину) рассказала, как похититель убил другую пленницу, а сбежать ей помогла как раз таки Валентина — мать подозреваемого, пишет 74.RU со ссылкой на telegram-канал Baza.

Фото: читатель 74.RU Поделиться Поделиться





По данным издания, однажды Владимир познакомил ее с другой девушкой, которую представил своей «женой». Однако та впоследствии призналась Кате, что никакая она ему не жена. Дальше, пишет 74.RU, у Владимира с «женой» произошел конфликт из-за того, что она пыталась позвать на помощь. В итоге мужчина несколько раз ударил ее ножом, расчленил и закопал тело на участке.



Екатерину он тоже бил: так сильно, что она забыла все контакты родных. Если он уходил из дома, то пристегивал ее к балке, заклеивал рот скотчем. Он выпускал Екатерину только для того, чтобы та помогала его маме — убиралась, готовила и ухаживала за пожилой женщиной.

Фото: Людмила Орлова Фото: Людмила Орлова Поделиться Поделиться





Екатерина боялась сбежать, потому что Владимир все время ходил за ней с ножом, плюс в памяти навсегда сохранилась картина расправы с «женой».

Как сообщает 74.RU, в последнее время Владимир сильно запил, угрожал убийством Екатерине и своей матери. Тогда Валентина вызвала сыну психиатрическую помощь, а девушке посоветовала бежать.

Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении под присмотром правоохранительных органов. На месте преступления проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела о похищении человека — ч. 2. ст. 126 УК РФ.