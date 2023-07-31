Мужчина 14 лет удерживал девушку в доме под Челябинском. Она поехала к нему пить алкоголь

Житель Челябинской области держал в плену девушку с 2009 года, сообщает 31 июля пресс-служба Следственного комитета по региону.



По данным СК, мужчина познакомился с жертвой в Челябинске и пригласил к себе выпить в загородный дом. Она согласилась и попала в плен на 14 лет. Ей удалось сбежать, когда у мужчины обострилось психическое расстройство, — его увезли в психбольницу, и женщине удалось сбежать.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека — ч. 2 ст. 126 УК.

По данным источника РИА Новости, заявление подала сестра сбежавшей. Сестра сообщила полиции, что выжить удалось только ей, в доме удерживалась еще одна женщина. Как сообщает агентство, на заднем дворе были найдены останки женщины, которую подозреваемый, предположительно, убил в 2010–2011 годах. По этому случаю также возбуждено уголовное дело об убийстве — ч. 1 ст. 105 УК РФ, пишет СМИ. В региональном Следкоме эту информацию не комментировали.