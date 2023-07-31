Похищение и убийство: что известно о трагедии в Смолино, где 14 лет в плену держали женщину

Поселок Смолино Челябинской области за один день оказался на слуху у всей России после того, как
История Екатерины
В 2009 году Екатерине было
В 2023 году Екатерине уже
Живя в заточении, выяснили журналисты, Екатерина лишь изредка могла покидать комнату. Она помогала по дому и ухаживала за матерью Владимира. Полиции женщина рассказала, что в последнее время предполагаемый похититель стал слишком много пить. Как следствие — проблемы со здоровьем. В том числе психическим. Мужчина стал угрожать не только ей, но и матери, которая жила с ними в одном доме. Тогда пожилая женщина вызвала бригаду врачей, и его увезли. Екатерину отпустила тоже она и со словами: «Беги! Другого шанса не будет».
Его действительно могло не быть, как это случилось с другой жертвой.
История «жены»
Правоохранителям женщина призналась, что была еще одна жертва, но ее история закончилась более трагично. Как ранее писал 74.RU со ссылкой на telegram-канал Baza, однажды Ческидов познакомил Екатерину с другой девушкой и заявил, что это его супруга. Тогда еще юной Кате женщина призналась: не жена. Однажды она решила позвать на помощь, что сильно не понравилось Ческидову. Предполагаемый похититель напал на девушку с ножом, расчленил ее тело, а останки закопал на участке.
Вечером 31 июля Следственный комитет подтвердил: в погребе дома найдены останки женщины. «Установлена причастность подозреваемого к убийству местной жительницы в 2011 году», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по
История матери похитителя Валентины
Судя по словам соседей, Владимир жил в одном доме с матерью —
Редакция 74.RU добралась до поселка Смолино и поговорила с соседкой семьи Надеждой Ивановной — она не просто жила рядом, а была близкой подругой Валентины и даже ходила к ней в гости. В соседней комнате лежала связанная Екатерина.
По словам Надежды Ивановны, она всё время донимала Валентину банальным вопросом «Почему сын-то не женится?». Изданию женщина рассказала, что если сначала ответы были в стиле «ему это не надо», то потом в разговорах стала упоминаться девушка, которая готовила еду. Надежда Ивановна угощалась, не зная о том, что ее приготовила пленница. Когда соседка приходила погостить, Владимир и «девушка» всё время «спали».
Из-за того, что соседка так ни разу и не увидела «спутницу» Владимира, ей стало казаться, что подруга ее просто придумала. Валентина не отвечала, есть ли у девушки родители, сбежала ли она из тюрьмы, даже фамилию — ничего не говорила.
Как рассказала женщина журналистам, 29 июля подруга встретились выпить чаю, тогда Валентина пожаловалась на плохое самочувствие сына. Сказала, что он скоро умрет.
И вот 30 июля перед домом Ческидовых появилась полиция. Журналистам женщина поведала, что подумала: Владимир умер. Но с ним «всё хорошо», заверили сотрудники правоохранительных органов. Женщину никак не пропускали в дом, тогда она сказала силовикам, что является подругой Валентины.
— Как долго дружите? — спросил следователь.
— Лет десять уже, — ответила Надежда Ивановна.
В тот момент подбежала Валентина и заявила о давней ссоре. Подругу она убедительно попросила уйти. После произошедшего встречи до сих пор не было.
История Владимира
С правоохранительной системой Владимир знаком давно. Еще в
Ныне подозреваемый вел себя странно, говорит соседка. Он мог говорить о чем-то одном, а потом резко сменить тему. С ее слов, Владимир был тихим, необщительным. Его отец умер пять лет назад. Пожилой мужчина трудился инженером в котельной.
Мужчина не работал. Как выяснил 74.RU, жили на пенсию матери и, предположительно, на деньги от сдачи квартиры в аренду в Челябинске. Был еще небольшой доход от торговли очками — мать продавала со столика прохожим.
В последнее время Владимиру становилось хуже, он много пил.
Где разворачивались события
Мужчина проживал со своей матерью в