Похищение и убийство: что известно о трагедии в Смолино, где 14 лет в плену держали женщину

Фото: Людмила Орлова Поделиться Поделиться





Поселок Смолино Челябинской области за один день оказался на слуху у всей России после того, как 33-летняя Екатерина сообщила полиции, что ее насильно удерживал в своем доме 51-летний Владимир Ческидов — их имена называет портал 74.RU. С виду странного Владимира подозревают не только в том, что он держал в плену Екатерину, но и в том, что убил одну женщину в 2011 году, сообщает СК по Челябинской области.

Фото: Людмила Орлова Фото: читатель 74.RU Фото: СУ СК РФ по Челябинской области Фото: Людмила Орлова Поделиться Поделиться





История Екатерины В 2009 году Екатерине было 19 лет . Ее историю рассказывает 74.RU. Девушка выросла в неблагополучной семье. Однажды на автовокзале «Синегорье» она познакомилась с 37-летним Владимиром, который пригласил ее в свой частный дом в поселке Смолино. Предполагалось, что новые знакомые лишь немного выпьют. Но вместо приятного вечера Владимир взял девушку в плен и регулярно насиловал. Освободиться ей удалось лишь спустя 14 лет .



В 2023 году Екатерине уже 33 года . После пережитого она не помнит контактов родственников, хотя они точно есть. Например, сестра.

Живя в заточении, выяснили журналисты, Екатерина лишь изредка могла покидать комнату. Она помогала по дому и ухаживала за матерью Владимира. Полиции женщина рассказала, что в последнее время предполагаемый похититель стал слишком много пить. Как следствие — проблемы со здоровьем. В том числе психическим. Мужчина стал угрожать не только ей, но и матери, которая жила с ними в одном доме. Тогда пожилая женщина вызвала бригаду врачей, и его увезли. Екатерину отпустила тоже она и со словами: «Беги! Другого шанса не будет».



Его действительно могло не быть, как это случилось с другой жертвой.

История «жены» Правоохранителям женщина призналась, что была еще одна жертва, но ее история закончилась более трагично. Как ранее писал 74.RU со ссылкой на telegram-канал Baza, однажды Ческидов познакомил Екатерину с другой девушкой и заявил, что это его супруга. Тогда еще юной Кате женщина призналась: не жена. Однажды она решила позвать на помощь, что сильно не понравилось Ческидову. Предполагаемый похититель напал на девушку с ножом, расчленил ее тело, а останки закопал на участке.



Вечером 31 июля Следственный комитет подтвердил: в погребе дома найдены останки женщины. «Установлена причастность подозреваемого к убийству местной жительницы в 2011 году», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство).

История матери похитителя Валентины Судя по словам соседей, Владимир жил в одном доме с матерью — 72-летней Валентиной. По словам освободившейся из плена Екатерины, именно пенсионерка помогла ей сбежать 30 июля, но всё это время она знала о похищенных девушках.



Редакция 74.RU добралась до поселка Смолино и поговорила с соседкой семьи Надеждой Ивановной — она не просто жила рядом, а была близкой подругой Валентины и даже ходила к ней в гости. В соседней комнате лежала связанная Екатерина.

По словам Надежды Ивановны, она всё время донимала Валентину банальным вопросом «Почему сын-то не женится?». Изданию женщина рассказала, что если сначала ответы были в стиле «ему это не надо», то потом в разговорах стала упоминаться девушка, которая готовила еду. Надежда Ивановна угощалась, не зная о том, что ее приготовила пленница. Когда соседка приходила погостить, Владимир и «девушка» всё время «спали».



Из-за того, что соседка так ни разу и не увидела «спутницу» Владимира, ей стало казаться, что подруга ее просто придумала. Валентина не отвечала, есть ли у девушки родители, сбежала ли она из тюрьмы, даже фамилию — ничего не говорила.

Как рассказала женщина журналистам, 29 июля подруга встретились выпить чаю, тогда Валентина пожаловалась на плохое самочувствие сына. Сказала, что он скоро умрет.



И вот 30 июля перед домом Ческидовых появилась полиция. Журналистам женщина поведала, что подумала: Владимир умер. Но с ним «всё хорошо», заверили сотрудники правоохранительных органов. Женщину никак не пропускали в дом, тогда она сказала силовикам, что является подругой Валентины.

— Как долго дружите? — спросил следователь.

— Лет десять уже, — ответила Надежда Ивановна.

В тот момент подбежала Валентина и заявила о давней ссоре. Подругу она убедительно попросила уйти. После произошедшего встречи до сих пор не было.



История Владимира С правоохранительной системой Владимир знаком давно. Еще в 17-летнем возрасте его осудили за разбой, сообщает 74.RU со ссылкой на источник. О том, что он отбывал наказание, подруга матери не знала, сообщает издание. Зато вспомнила о том, как однажды мужчина подарил ей икону. То была одна из купленных во время похода в церковь и понравившаяся Надежде Ивановне.

Ныне подозреваемый вел себя странно, говорит соседка. Он мог говорить о чем-то одном, а потом резко сменить тему. С ее слов, Владимир был тихим, необщительным. Его отец умер пять лет назад. Пожилой мужчина трудился инженером в котельной. Мужчина не работал. Как выяснил 74.RU, жили на пенсию матери и, предположительно, на деньги от сдачи квартиры в аренду в Челябинске. Был еще небольшой доход от торговли очками — мать продавала со столика прохожим.



В последнее время Владимиру становилось хуже, он много пил.

Где разворачивались события

Мужчина проживал со своей матерью в 17 доме по улице Фестивальной в поселке Смолино Челябинской области. Судя по опубликованным кадрам СК РФ по региону, жили скромно: дом старый, ремонта давно не было.

СУ СК РФ по Челябинской области