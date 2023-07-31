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    Похищение и убийство: что известно о трагедии в Смолино, где 14 лет в плену держали женщину

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    Фото: Людмила Орлова
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    Поселок Смолино Челябинской области за один день оказался на слуху у всей России после того, как 33-летняя Екатерина сообщила полиции, что ее насильно удерживал в своем доме 51-летний Владимир Ческидов — их имена называет портал 74.RU. С виду странного Владимира подозревают не только в том, что он держал в плену Екатерину, но и в том, что убил одну женщину в 2011 году, сообщает СК по Челябинской области.

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    История Екатерины

    В 2009 году Екатерине было 19 лет. Ее историю рассказывает 74.RU. Девушка выросла в неблагополучной семье. Однажды на автовокзале «Синегорье» она познакомилась с 37-летним Владимиром, который пригласил ее в свой частный дом в поселке Смолино. Предполагалось, что новые знакомые лишь немного выпьют. Но вместо приятного вечера Владимир взял девушку в плен и регулярно насиловал. Освободиться ей удалось лишь спустя 14 лет.

    В 2023 году Екатерине уже 33 года. После пережитого она не помнит контактов родственников, хотя они точно есть. Например, сестра.

    Живя в заточении, выяснили журналисты, Екатерина лишь изредка могла покидать комнату. Она помогала по дому и ухаживала за матерью Владимира. Полиции женщина рассказала, что в последнее время предполагаемый похититель стал слишком много пить. Как следствие — проблемы со здоровьем. В том числе психическим. Мужчина стал угрожать не только ей, но и матери, которая жила с ними в одном доме. Тогда пожилая женщина вызвала бригаду врачей, и его увезли. Екатерину отпустила тоже она и со словами: «Беги! Другого шанса не будет».

    Его действительно могло не быть, как это случилось с другой жертвой.

    История «жены»

    Правоохранителям женщина призналась, что была еще одна жертва, но ее история закончилась более трагично. Как ранее писал 74.RU со ссылкой на telegram-канал Baza, однажды Ческидов познакомил Екатерину с другой девушкой и заявил, что это его супруга. Тогда еще юной Кате женщина призналась: не жена. Однажды она решила позвать на помощь, что сильно не понравилось Ческидову. Предполагаемый похититель напал на девушку с ножом, расчленил ее тело, а останки закопал на участке.

    Вечером 31 июля Следственный комитет подтвердил: в погребе дома найдены останки женщины. «Установлена причастность подозреваемого к убийству местной жительницы в 2011 году», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство).

    История матери похитителя Валентины

    Судя по словам соседей, Владимир жил в одном доме с матерью — 72-летней Валентиной. По словам освободившейся из плена Екатерины, именно пенсионерка помогла ей сбежать 30 июля, но всё это время она знала о похищенных девушках.

    Редакция 74.RU добралась до поселка Смолино и поговорила с соседкой семьи Надеждой Ивановной — она не просто жила рядом, а была близкой подругой Валентины и даже ходила к ней в гости. В соседней комнате лежала связанная Екатерина.

    По словам Надежды Ивановны, она всё время донимала Валентину банальным вопросом «Почему сын-то не женится?». Изданию женщина рассказала, что если сначала ответы были в стиле «ему это не надо», то потом в разговорах стала упоминаться девушка, которая готовила еду. Надежда Ивановна угощалась, не зная о том, что ее приготовила пленница. Когда соседка приходила погостить, Владимир и «девушка» всё время «спали».

    Из-за того, что соседка так ни разу и не увидела «спутницу» Владимира, ей стало казаться, что подруга ее просто придумала. Валентина не отвечала, есть ли у девушки родители, сбежала ли она из тюрьмы, даже фамилию — ничего не говорила.

    Как рассказала женщина журналистам, 29 июля подруга встретились выпить чаю, тогда Валентина пожаловалась на плохое самочувствие сына. Сказала, что он скоро умрет.

    И вот 30 июля перед домом Ческидовых появилась полиция. Журналистам женщина поведала, что подумала: Владимир умер. Но с ним «всё хорошо», заверили сотрудники правоохранительных органов. Женщину никак не пропускали в дом, тогда она сказала силовикам, что является подругой Валентины.

    — Как долго дружите? — спросил следователь.

    — Лет десять уже, — ответила Надежда Ивановна.

    В тот момент подбежала Валентина и заявила о давней ссоре. Подругу она убедительно попросила уйти. После произошедшего встречи до сих пор не было.

    История Владимира

    С правоохранительной системой Владимир знаком давно. Еще в 17-летнем возрасте его осудили за разбой, сообщает 74.RU со ссылкой на источник. О том, что он отбывал наказание, подруга матери не знала, сообщает издание. Зато вспомнила о том, как однажды мужчина подарил ей икону. То была одна из купленных во время похода в церковь и понравившаяся Надежде Ивановне.

    Ныне подозреваемый вел себя странно, говорит соседка. Он мог говорить о чем-то одном, а потом резко сменить тему. С ее слов, Владимир был тихим, необщительным. Его отец умер пять лет назад. Пожилой мужчина трудился инженером в котельной.

    Мужчина не работал. Как выяснил 74.RU, жили на пенсию матери и, предположительно, на деньги от сдачи квартиры в аренду в Челябинске. Был еще небольшой доход от торговли очками — мать продавала со столика прохожим.

    В последнее время Владимиру становилось хуже, он много пил.

    Где разворачивались события

    Мужчина проживал со своей матерью в 17 доме по улице Фестивальной в поселке Смолино Челябинской области. Судя по опубликованным кадрам СК РФ по региону, жили скромно: дом старый, ремонта давно не было.

    СУ СК РФ по Челябинской области

    Фото: Людмила Орлова

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