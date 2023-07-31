«Думала, у нее крыша поехала»: Соседка рассказала, как часто бывала в доме, где 14 лет держали женщину под замком

Надежда Ивановна из поселка Смолино Челябинской области рассказала о дружбе с Валентиной — матерью 51-летнего Владимира Ческидова, который много лет держал в заложницах 33-летнюю женщину. В разговоре с порталом 74.RU женщина призналась, что в какой-то момент подумала, что у матери Владимира поехала крыша: женщина постоянно рассказывала, как ей помогает девушка, которую никогда не показывала.

51-летний Владимир Ческидов, чье имя приводит 74.RU, подозревается в похищении 19-летней девушки в 2009 году и удержании ее в течение 14 лет — сейчас ей уже 33 года. По словам соседки и лучшей подруги его 72-летней матери, с которой она дружит больше 10 лет, они часто ходят друг к другу в гости, даже начали вместе заниматься танцами для тех, кому за 50. Последние два года Валентина стала рассказывать о «спутнице» сына, но на вопросы о «девушке» не отвечала.

«Слышу: «Девушка у него». Какая девушка? Сколько лет я ходила — ни одну девушку не видела», — рассказала Надежда Ивановна. По ее словам, подруга рассказывала, как она готовит для семьи. Но как только Надежда Ивановна приходила в гости, «девушка спала». В какой-то момент Надежде Ивановне стало казаться, что подруга придумала эту «девушку». «Я уже начала думать, что у нее крыша едет. Спрашивала: «Валя, как ее фамилия?» — «Я не знаю». — «Как? Человек живет у тебя!» — «А я не интересуюсь, это его жизнь», — вспоминает пенсионерка диалог с Валентиной.

Также пенсионерка думала, что «девушка» на самом деле сбежала из тюрьмы. По словам Надежды Ивановны, у Владимира была жена, но «она осталась в Москве после того, как у него отобрали бизнес, а он три дня ехал к матери».

Она встречалась с матерью Владимира позавчера — Валентина сетовала на его здоровье, говорила, что он скоро умрет. И вот в выходные возле дома собралась толпа машин, была полиция. Она увидела у ворот свою подругу Валентину, хотела к ней подойти, но правоохранители не пропустили. Пенсионерка поинтересовалась, жив ли Владимир, на что получила положительной ответ. Следователь поинтересовался, как долго они дружат. «Лет десять уже», — ответила Надежда Ивановна. И тут подбежала Валентина: «Мы же с тобой давно поссорились, ты не стала ко мне ходить. Уходи!» «А она позавчера у меня была!» — вспоминает женщина.

Ссора действительно была: Надежда Ивановна не хотела переступать через заваленный мусором порог, а Валентина — его подметать.

Про Владимира Надежда Ивановна рассказала, что тот ходил в церковь. Однажды она с ним встретилась, он похвастался двумя иконами. Соседка сказала, какая ей больше нравится. Через какое-то время он пришел со словами: «Теть Надя, хочу вам подарить икону». По словам Надежды Ивановны, икона до сих пор хранится у нее в серванте и греет ей душу. Он нигде не работал, семья жила на пенсию, доход от торговли очками и арендные платежи. Предположительно они сдавали однокомнатную квартиру в Челябинске.