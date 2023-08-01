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    Беспилотные катера совершили попытку атаки кораблей Черноморского флота

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    ВСУ ночью 1 августа предприняли атаку на корабли Черноморского флота, сообщает Минобороны РФ.

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