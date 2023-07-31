Плановый ремонт ограничит движение по ЗСД в августе

«Магистраль северной столицы» 31 июля предупреждает автомобилистов о плановом ремонте на Западном скоростном диаметре Петербурга в августе. Ограничения ждут все три участка магистрали: Северный, Центральный и Южный.



В последний месяц лета на ЗСД будут восстанавливать дорожное покрытие основного хода и съездов, а также ремонтировать дорожное обустройство. Первыми, уже с 1 августа, стартуют работы на участках от набережной Макарова к набережной Екатерингофки и от набережной Екатерингофки в сторону Благодатной улицы, а также нескольких въездах с Благодатной. Подробный график работ на месяц можно посмотреть на сайте Магистрали и на интерактивной карте.