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    Плановый ремонт ограничит движение по ЗСД в августе

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    «Магистраль северной столицы» 31 июля предупреждает автомобилистов о плановом ремонте на Западном скоростном диаметре Петербурга в августе. Ограничения ждут все три участка магистрали: Северный, Центральный и Южный.

    В последний месяц лета на ЗСД будут восстанавливать дорожное покрытие основного хода и съездов, а также ремонтировать дорожное обустройство. Первыми, уже с 1 августа, стартуют работы на участках от набережной Макарова к набережной Екатерингофки и от набережной Екатерингофки в сторону Благодатной улицы, а также нескольких въездах с Благодатной. Подробный график работ на месяц можно посмотреть на сайте Магистрали и на интерактивной карте.

    Ограничения из-за работ на ЗСД планируют вводить в часы минимальной транспортной нагрузки. Водителей просят обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный маршрут с ее учетом.

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    ПетербургЗСДОграничения движения транспорта
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