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    До конца августа сузят Приморское шоссе, проспект Обуховской Обороны и Малоохтинский мост

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    Ремонт дороги, реконструкция сетей и светофора с 1–2 августа внесут изменения в схему движения транспорта в пяти районах Петербурга. Среди крупных улиц, которые ждут ограничения в ближайший месяц, — участок Приморского шоссе и перекресток на проспекте Обуховской Обороны.

    Адмиралтейский район

    С 1 по 23 августа будет ограничено движение у дома 43–45 по улице Шкапина от Библиотечного переулка до улицы Маршала Говорова, сообщает 31 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Водителей потеснят для реконструкции инженерных сетей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    В Парголово на один день, 2 августа, ограничат движение на перекрестке Пионерской улицы и улицы Шишкина. Это связано с реконструкцией инженерных сетей на Пионерской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    Дорожный ремонт с 1 по 20 августа ограничит проезд по Малоохтинскому мосту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Курортный район

    Ремонт дороги на Приморском проспекте и Малой Ленинградской улице в Сестрорецке со 2 по 21 августа ограничит движение по участку Приморского шоссе от улицы Токарева до Горского ручья. Одновременно перекроют Малую Ленинградскую улицу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    С 1 по 31 августа будет ограничено движение на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и улицы Ольги Берггольц. Там реконструируют светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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