До конца августа сузят Приморское шоссе, проспект Обуховской Обороны и Малоохтинский мост

Ремонт дороги, реконструкция сетей и светофора с 1–2 августа внесут изменения в схему движения транспорта в пяти районах Петербурга. Среди крупных улиц, которые ждут ограничения в ближайший месяц, — участок Приморского шоссе и перекресток на проспекте Обуховской Обороны.
Адмиралтейский район
С 1 по 23 августа будет ограничено движение у дома 43–45 по улице Шкапина от Библиотечного переулка до улицы Маршала Говорова, сообщает 31 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Водителей потеснят для реконструкции инженерных сетей.
Выборгский район
В Парголово на один день, 2 августа, ограничат движение на перекрестке Пионерской улицы и улицы Шишкина. Это связано с реконструкцией инженерных сетей на Пионерской улице.
Красногвардейский район
Дорожный ремонт с 1 по 20 августа ограничит проезд по Малоохтинскому мосту.
Курортный район
Ремонт дороги на Приморском проспекте и Малой Ленинградской улице в Сестрорецке со 2 по 21 августа ограничит движение по участку Приморского шоссе от улицы Токарева до Горского ручья. Одновременно перекроют Малую Ленинградскую улицу.
Невский район
С 1 по 31 августа будет ограничено движение на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и улицы Ольги Берггольц. Там реконструируют светофор.