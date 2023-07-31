До конца августа сузят Приморское шоссе, проспект Обуховской Обороны и Малоохтинский мост

Ремонт дороги, реконструкция сетей и светофора с 1–2 августа внесут изменения в схему движения транспорта в пяти районах Петербурга. Среди крупных улиц, которые ждут ограничения в ближайший месяц, — участок Приморского шоссе и перекресток на проспекте Обуховской Обороны.



Адмиралтейский район

С 1 по 23 августа будет ограничено движение у дома 43–45 по улице Шкапина от Библиотечного переулка до улицы Маршала Говорова, сообщает 31 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Водителей потеснят для реконструкции инженерных сетей.