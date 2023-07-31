ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов: новости СВО за 31 июля

Региональные центры «Вагнера» закрываются на неопределенный срок Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 июля.



ФСБ задержала трех обвиняемых, сотрудничавших с запрещенной организацией Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Воронежской области, причастных к государственной измене, сообщается на сайте ведомства. По версии силовиков, задержанные оказывали помощь представителям украинской националистической организации «Правый сектор» (деятельность этой организации запрещена на территории РФ в 2015 году), направленной против безопасности России. — В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, — говорится в сообщении ФСБ.



Следствие возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена» для всех троих задержанных. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Донецке в результате обстрела погибли четыре человека Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил у себя в телеграм-канале, что утром 31 июля по Ворошиловскому району города было выпущено три ракеты. В результате обстрела загорелся маршрутный автобус и 2 легковые машины.

Позже в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации появилась информация о том, что в результате обстрела погибли четыре человека, еще 10 пострадали.

Песков прокомментировал атаки беспилотников на Москву Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал воскресные атаки беспилотников на Москву. Он уверен, что попытки терактов по гражданским объектам — это «акт отчаяния» со стороны Киева.

— Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось, — отметил Дмитрий Песков.



Ранее атаки дронов прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он завил, что военные действия «возвращаются на территорию России — в ее символические центры и военные базы».

ЧВК «Вагнер» перестала вербовать бойцов Вагнеровцы приостановили вербовку в свои ряды, сообщается в телеграм-канале с объявлениями о найме в ЧВК. В сообщении сказано, что сейчас отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов.

— В связи с наличием большого кадрового резерва в ЧВК «Вагнер» на данный момент отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов, — говорится в сообщении.

Региональные центры «Вагнера» также закрываются на неопределенный срок. ЧВК «Вагнер» находится на территории Белоруссии, где регулярно проводит учения с армией страны.



Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неявку в военкомат Президент России подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку по повестке без уважительной причины. Изменились и другие штрафы: штраф за несообщение актуальных данных военкомату составит от одной до пяти тысяч рублей, за утрату военного билета — от трех до пяти тысяч. Остальные штрафы оставлены без изменений относительно законопроекта.



Напомним, что в закон о воинской службе внесли множество изменений: военнообязанным запретили выезжать из страны после публикации повестки, а призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта. Ранее мы рассказывали, что еще изменилось в правилах воинского учета.

