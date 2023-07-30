Владимир Путин прибыл в Петропавловскую крепость. В Петербурге начинается парад ВМФ

Вертолет верховного главнокомандующего России приземлился на территории Петропавловской крепости. Здесь Владимир Путин принял доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о готовности к проведению парада. Ранее перед самим Евменовым о готовности отчитались командующие российских флотов.



Как передает корреспондент «Фонтанки» 30 июля, у «Медного всадника» уже всё готово к встрече главы государства. После обхода стоящих на Неве кораблей президентский катер номер 1 «Буревестник» причалит к Сенатской пристани. Владимир Путин произнесет поздравительную речь морякам и ветеранам флота. А затем начнется парад. В этом году на трибунах в том числе представители иностранных делегаций, которые задержались в городе после саммита Россия — Африка.