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    Парад ВМФ в Петербурге. Онлайн

    Владимир Путин прибыл в Петропавловскую крепость. В Петербурге начинается парад ВМФ

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    50 комментариев

    Вертолет верховного главнокомандующего России приземлился на территории Петропавловской крепости. Здесь Владимир Путин принял доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о готовности к проведению парада. Ранее перед самим Евменовым о готовности отчитались командующие российских флотов.

    Как передает корреспондент «Фонтанки» 30 июля, у «Медного всадника» уже всё готово к встрече главы государства. После обхода стоящих на Неве кораблей президентский катер номер 1 «Буревестник» причалит к Сенатской пристани. Владимир Путин произнесет поздравительную речь морякам и ветеранам флота. А затем начнется парад. В этом году на трибунах в том числе представители иностранных делегаций, которые задержались в городе после саммита Россия — Африка.

    В торжественном прохождении в акватории Невы принимают участие 11 катеров и три корабля ВМФ, МЧС и погрануправления ФСБ. Это противодиверсионные катера проекта «Грачонок», десантные катера «Алексей Баринов» (с ботиком Петра I борту), «Иван Пасько», патрульные типа «Раптор». Также мимо президентской трибуны пройдут малые ракетные корабли «Советск» и «Углич» и базовый тральщик «Павел Хенов».

    В статическом показе задействованы малые ракетные корабли «Зеленый дол» и «Буря», подлодки «Санкт-Петербург», «Великие Луки». Флагман парадного строя — вернувшейся после 10-летней модернизации сторожевой корабль «Неустрашимый».

    Воздушной части в этом году не будет, она не планировалась изначально. В кронштадтском этапе задействованы 11 кораблей и две подлодки ВМФ России. Малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий» и дизельная подводная лодка «Дмитров» статичны на Большом кронштадтском рейде.

    В кильватерном строю пройдут малые противолодочные корабли «Уренгой», «Зеленодольск», ракетные «Одинцово», «Град», корветы «Стойкий», «Сообразительный», учебный корабль «Смольный», а также большие десантный «Иван Грен», противолодочный «Североморск» и дизель-электрическая подлодка «Уфа».

    «Фонтанка» будет следить за городскими гуляниями в течение дня. Нас также можно читать в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Парад на Неве виден на супервидовых веб-камерах нашего проекта «ОтЛичный Петербург».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 50

    Гость30 Июл 2023 в 12:39
    а где видео ?
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