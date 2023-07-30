Владимир Путин прибыл в Петропавловскую крепость. В Петербурге начинается парад ВМФ

Вертолет верховного главнокомандующего России приземлился на территории Петропавловской крепости. Здесь Владимир Путин принял доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о готовности к проведению парада. Ранее перед самим Евменовым о готовности отчитались командующие российских флотов.
Как передает корреспондент «Фонтанки» 30 июля, у «Медного всадника» уже всё готово к встрече главы государства. После обхода стоящих на Неве кораблей президентский катер
В торжественном прохождении в акватории Невы принимают участие 11 катеров и три корабля ВМФ, МЧС и погрануправления ФСБ. Это противодиверсионные катера проекта «Грачонок», десантные катера «Алексей Баринов» (с ботиком
В статическом показе задействованы малые ракетные корабли «Зеленый дол» и «Буря», подлодки «Санкт-Петербург», «Великие Луки». Флагман парадного строя — вернувшейся после
Воздушной части в этом году не будет, она не планировалась изначально. В кронштадтском этапе задействованы 11 кораблей и две подлодки ВМФ России. Малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий» и дизельная подводная лодка «Дмитров» статичны на Большом кронштадтском рейде.
В кильватерном строю пройдут малые противолодочные корабли «Уренгой», «Зеленодольск», ракетные «Одинцово», «Град», корветы «Стойкий», «Сообразительный», учебный корабль «Смольный», а также большие десантный «Иван Грен», противолодочный «Североморск» и дизель-электрическая подлодка «Уфа».