Сеть «Пятерочка» перестала продавать алкоголь в Петербурге. Ей приостановили лицензию

Сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) перестала продавать алкоголь в Петербурге. Об этом
В пресс-службе Х5 Retail Group сообщили, что продажи прекращены из-за приостановки лицензии на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка» в Санкт-Петербурге. «Решение принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в
В законе об обороте алкоголя прямо указан минимальный срок, после которого можно начинать применять процедуру приостановки и аннулирования лицензии. Но предельного срока нет. То есть формально можно приостанавливать и аннулировать лицензию в любое время.