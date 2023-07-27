Сеть «Пятерочка» перестала продавать алкоголь в Петербурге. Ей приостановили лицензию

Сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) перестала продавать алкоголь в Петербурге. Об этом 27 июля сообщил читатель «Фонтанки». По его словам, он не смог купить спиртное в нескольких точках ретейлера, сотрудники сообщили, что проблема касается всех магазинов.



В пресс-службе Х5 Retail Group сообщили, что продажи прекращены из-за приостановки лицензии на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка» в Санкт-Петербурге. «Решение принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году . Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий», — отметили в Х5.